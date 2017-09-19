موعد مباراة نابولي ولاتسيو يوم الأربعاء 20-9-2017 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي، يصطدم فريق نابولي بمُضيفه فريق لاتسيو في مباراة نارية من العيار الثقيل يوم الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة نابولي ولاتسيو:-

سوف تُقام مباراة نابولي ولاتسيو يوم الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة نابولي ولاتسيو:-

سوف تكون مباراة نابولي ولاتسيو منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإيطالي، على أن يتم نقل مباراة نابولي ولاتسيو تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 1 بصوت المعلق المصري المخضرم علي محمد علي.

أخر تحضيرات نابولي لمباراته أمام لاتسيو:-

سيدخل فريق نابولي المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري عازماً على تحقيق إنتصاره الخامس على التوالي في مشواره في الكالتشيو في الموسم الحالي، وذلك من أجل الإستمرار في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي رفقة كلاً من حامل اللقب في أخر 6 مواسم فريق يوفنتوس وأيضاً فريق إنتر.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك المدرب ماوريسيو ساري جيداً أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن فريق لاتسيو يمر بأفضل حالاته من جهة وإضافة لذلك يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، والتي من شأنها أن تصنع الفارق الكبير لمصلحة فريقها في هذه المواجهة المنتظرة.

ولكن فريق نابولي أثبت في الموسم الحالي حتى الآن على أنه قوي للغاية على الصعيد المحلي، وبكل تأكيد يعود ذلك نظراً لرغبته الكبيرة في المنافسة بقوة على لقب الكالتشيو ومحاولة التتويج به في نهاية المطاف، علماً بأن فريق نابولي كان قد تعثر في إنطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما تعرض للخسارة خارج أرضه على يد مُضيفه فريق شاختار الأوكراني بهدفين مقابل هدف واحد في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من عمر المسابقة.

ولكن تلك الخسارة لم تؤثر تماماً على فريق الجنوب الإيطالي، فبعدها مباشرة وتحديداً في يوم السبت الماضي إكتسح فريق نابولي ضيفه فريق بينيفينتو بستة أهداف مقابل لا شئ، ليؤكد بذلك على قوته الذهنية في الموسم الحالي وأن خسارته الأوروبية كانت مجرد كبوة جواد لا أكثر من ذلك.

أخر تحضيرات لاتسيو لمباراته أمام نابولي:-

أما على الجانب الآخر فسوف يدخل صاحب الأرض فريق لاتسيو المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي الواعد سيموني إنزاغي وهو في أفضل حالاته المعنوية، وخاصة وأن فريق العاصمة لم يتعرض إلي أي هزيمة على الإطلاق منذ إنطلاقة الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي.

مما يؤكد بدوره أن فريق لاتسيو عاقداً العزم في الموسم الحالي على تحقيق هدفه الرئيسي الذي سعى إليه منذ الموسم الماضي، وهو ضمان مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا وهو الأمر الممكن حدوثه الآن في الموسم المقبل، ولكن ومن أجل تحقيق ذلك يجب على فريق لاتسيو أن يُحافظ على إيقاعه العالي حتى نهاية الموسم.

وحتى الآن خاض فريق لاتسيو في الموسم الحالي 6 مباريات رسمية على مستوى جميع المسابقات، والنتيجة هي فوزه في 5 مباريات وتعادله في مباراة واحدة فقط، ولعل من أبرز إنتصاراته كان فوزه في مطلع الموسم على حساب سيد إيطاليا فريق يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في كأس السوبر الإيطالي، وأيضاً فوزه على حساب فريق ميلان بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الدوري الإيطالي.

مشوار نابولي في الكالتشيو حتى الآن:-

هيلاس فيرونا 1-3 نابولي

نابولي 3-1 أتالانتا

بولونيا 0-3 نابولي

نابولي 6-0 بينيفينتو

مشوار لاتسيو في الكالتشيو حتى الآن:-

لاتسيو 0-0 سبال

كييفو فيرونا 1-2 لاتسيو

لاتسيو 4-1 ميلان

جنوى 2-3 لاتسيو

ترتيب نابولي ولاتسيو في الدوري الإيطالي:-