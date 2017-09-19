موعد مباراة ميلان وسبال يوم الأربعاء 20-9-2017 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ميلان وسبال في الدوري الإيطالي، يستعد فريق ميلان لإستقبال نظيره الصاعد حديثاً إلي أضواء الكالتشيو فريق سبال يوم الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة ميلان وسبال:-

سوف تُقام مباراة ميلان وسبال يوم الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ميلان وسبال:-

سوف تكون مباراة ميلان وسبال منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإيطالي، على أن يتم نقل مباراة ميلان وسبال تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 6 المشفرة بصوت المعلق حسن العيدروس.

أخر تحضيرات ميلان لمباراته أمام سبال:-

سيدخل فريق ميلان المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي الواعد فيتشينزو مونتيلا عازماً على مواصلة تحقيق الإنتصارات، وذلك من أجل الإستمرار في مطاردة كبار الكالتشيو رغبة منه في الإلتحاق بمقدمة الترتيب وتحديداً ضمن الأربعة الكبار، ولا شك أن ذلك الأمر لن يكون صعباً عليه على الإطلاق وخاصة وأنه يتواجد حالياً في المركز الخامس في ترتيب الكالتشيو.

وإضافة لذلك أيضاً سيواجه فريقاً صاعداً من الدرجة الثانية، مما سيجعل المباراة أسهل عليه بكل تأكيد على الرغم من أن فريق سبال يُقدم مستويات أكثر من رائعة منذ إنطلاقة الموسم الحالي، ولكن فريق الروسونيري وبما يمتلكه من إمكانيات كبيرة للغاية من المتوقع أن يُحقق الفوز وبنتيجة عريضة على حساب ضيفه.

وخاصة وأن فريق ميلان سوف يكون مدعوماً بجماهيره الغفيرة في مدرجات ملعب سان سيرو، والتي عاد إليها الثقة من جديد في فريقها بعدما كانت قد فقدتها مؤقتاً عقب خسارة فريق الروسونيري الثقيلة في الجولة الثالثة من عمر الكالتشيو على يد مُضيفه فريق لاتسيو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ولكن فريق ميلان إستعاد عافيته بشكل سريع للغاية بعدها مباشرة، وذلك بعدما حقق فوزين على التوالي ولعل أبرزهم كان إكتساحه لمضيفه فريق أوستريا فيينا النمساوي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي والتي يرغب الفريق في تحقيق لقبها مع نهاية الموسم الحالي، علماً بأنه في حالة حدوث ذلك سوف يضمن من خلالها مقعده بشكل مباشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وخاصة في حالة فشله في إنهاء الكالتشيو ضمن الأربعة الكبار.

مشوار ميلان في الكالتشيو حتى الآن:-

كروتوني 0-3 ميلان

ميلان 2-1 كالياري

لاتسيو 4-1 ميلان

ميلان 2-1 أودينيزي

مشوار سبال في الكالتشيو حتى الآن:-

لاتسيو 0-0 سبال

سبال 3-2 أودينيزي

إنتر 2-0 سبال

سبال 0-2 كالياري

ترتيب ميلان وسبال في الدوري الإيطالي:-