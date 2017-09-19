موعد مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بيلباو يوم الأربعاء 20-9-2017 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بيلباو في الدوري الإسباني، يحل فريق أتليتكو مدريد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أتليتك بيلباو في مباراة نارية من العيار الثقيل يوم الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب سان ماميس بإقليم الباسك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بيلباو:-

سوف تُقام مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بيلباو يوم الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب سان ماميس بإقليم الباسك، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بيلباو:-

سوف تكون مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بيلباو منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإسباني، على أن يتم نقل مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بيلباو تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

أخر تحضيرات أتليتكو مدريد لمباراته أمام أتليتك بيلباو:-

سيدخل فريق أتليتكو مدريد المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني عازماً على مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية، وذلك بعدما إفتتح ملعبه الجديد في يوم السبت الماضي بفوز صعب على حساب ضيفه فريق ملقا بهدف وحيد مقابل لا شئ في الجولة الماضية من عمر الليغا الإسبانية.

علماً بأن فريق الروخي بلانكوس كان يمر قبلها مباشرة بأزمة نتائج، حيث سقط في فخ التعادل في 3 مناسبات منذ إنطلاقة الموسم الحالي، وكانت منها مباراة في إنطلاقة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا حينما تعادل سلبياً بدون أهداف أمام مُضيفه فريق روما الإيطالي، أما تعادله في اللقائين الأخرين كان على صعيد الليغا وذلك خارج أرضه أيضاً أمام كلاً من فريق جيرونا وفريق فالنسيا.

مما سيجعل فريق الأتليتي عازماً في هذه المباراة على كسر عقدته خارج ملعبه بشكل مُبكر قبل أن تطول معه الأمور أكثر ويُصبح موسمه كارثياً، وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا ترغب جماهير الروخي بلانكوس في حدوثه، وخاصة في ظل إمتلاك الفريق لملعب جديد سيجعل أهدافه كبيرة هي الآخرى، وذلك على الرغم من أنها كانت دائماً كبيرة في السنوات القليلة الماضية وتحديداً منذ قدوم المدرب دييغو سيميوني إلي قلعة الأتليتي كمدرب.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق أتليتكو مدريد في الموسم الحالي هو المنافسة بقوة على جميع الجبهات التي يلعب عليها، وهي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وبالأخص دوري أبطال أوروبا على أمل أن يتمكن في نهاية من حصد أي لقب منهم مع نهاية الموسم.

أخر تحضيرات أتليتك بيلباو لمباراته أمام أتليتكو مدريد:-

أما على الجانب الآخر فيبدو أن صاحب الأرض فريق أتليتك بيلباو تحت قيادة مدربه الإسباني الواعد خوسيه أنخيل عازماً على تقديم موسم جيد للغاية، وذلك على الرغم من عدم تمكنه من تحقيق الفوز في أخر لقائين سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، فعلى الصعيد الأوروبي تعادل سلبياً بدون أهداف خارج أرضه أمام مُضيفه فريق هيرتا برلين الألماني في إنطلاقة مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي.

أما على الصعيد المحلي فقد تعرض إلي الخسارة في الجولة الماضية من عمر الليغا خارج أرضه على يد مُضيفه فريق لاس بالماس بهدف وحيد مقابل لا شئ، مما سيجعل مباراته أمام فريق أتليتكو مدريد فرصة مثالية من أجل إستعادة توازنه من جديد وخاصة وأنه يبتعد عنه بفارق نقطة واحدة فقط في ترتيب الليغا.

مشوار أتليتكو مدريد في الليغا حتى الآن:-

جيرونا 2-2 أتليتكو مدريد

لاس بالماس 1-5 أتليتكو مدريد

فالنسيا 0-0 أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد 1-0 ملقا

مشوار أتليتك بيلباو في الليغا حتى الآن:-

أتليتك بيلباو 0-0 خيتافي

إيبار 0-1 أتليتك بيلباو

أتليتك بيلباو 2-0 جيرونا

لاس بالماس 1-0 أتليتك بيلباو

ترتيب أتليتكو مدريد وأتليتك بيلباو في الدوري الإسباني:-