موعد مباراة إشبيلية ولاس بالماس يوم الأربعاء 20-9-2017 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إشبيلية ولاس بالماس في الدوري الإسباني، يستعد فريق إشبيلية لإستقبال نظيره فريق لاس بالماس في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة إشبيلية ولاس بالماس:-

سوف تُقام مباراة إشبيلية ولاس بالماس يوم الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية ولاس بالماس:-

سوف تكون مباراة إشبيلية ولاس بالماس منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإسباني، على أن يتم نقل مباراة إشبيلية ولاس بالماس تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 9 المشفرة بصوت المعلق عامر الخوذيري.

أخر تحضيرات إشبيلية لمباراته أمام لاس بالماس:-

سيدخل فريق إشبيلية المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني إدواردو بيريزو عازماً على مواصلة تألقه منذ إنطلاقة الموسم الحالي، والذي جعله بالتالي متواجداً في الوقت الراهن في وصافة ترتيب الليغا خلف المتصدر فريق برشلونة وبفارق نقطتين فقط عنه، مما يؤكد بدوره على أن فريق إشبيلية لم يتأثر كثيراً بعدما رحل عنه مدربه السابق خورخي سامباولي في الصيف الماضي.

وحتى هذه اللحظة يُعد موسم فريق إشبيلية ناجحاً للغاية وبكل المقاييس، حيث خاض الفريق الأندلسي 7 مباريات رسمية على مستوى جميع المسابقات ولم يتعرض في أي منها إلي الخسارة على الإطلاق، مما يؤكد أن فريق إشبيلية يسير على الطريق الصحيح وفي حالة إستمر على نفس المنوال سيكون منافساً شرساً على المسابقات التي يُشارك فيها.

مشوار إشبيلية في الليغا حتى الآن:-

إشبيلية 1-1 إسبانيول

خيتافي 0-1 إشبيلية

إشبيلية 3-0 إيبار

جيرونا 0-1 إشبيلية

مشوار إشبيلية في دوري أبطال أوروبا حتى الآن:-

إسطنبول باشاكشهير 1-2 إشبيلية / ذهاب الدور التمهيدي الآخير

إشبيلية 2-2 إسطنبول باشاكشهير / إياب الدور التمهيدي الآخير

ليفربول 2-2 إشبيلية / دور المجموعات

مشوار لاس بالماس في الليغا حتى الآن:-

فالنسيا 1-0 لاس بالماس

لاس بالماس 1-5 أتليتكو مدريد

ملقا 1-3 لاس بالماس

لاس بالماس 1-0 أتليتك بيلباو

ترتيب إشبيلية ولاس بالماس في الدوري الإسباني:-