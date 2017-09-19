موعد مباراة تشيلسي ونوتنغهام فورست يوم الأربعاء 20-9-2017 في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي ونوتنغهام فورست في كأس الرابطة الإنجليزية، يستعد فريق تشيلسي لإستقبال نظيره فريق نوتنغهام فورست يوم الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية 2018 م.

موعد مباراة تشيلسي ونوتنغهام فورست:-

سوف تُقام مباراة تشيلسي ونوتنغهام فورست يوم الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ونوتنغهام فورست:-

سوف تكون مباراة تشيلسي ونوتنغهام فورست منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، على أن يتم نقل مباراة تشيلسي ونوتنغهام فورست تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة بصوت المعلق سوار الذهب.

أخر تحضيرات تشيلسي لمباراته أمام نوتنغهام فورست:-

سيدخل فريق تشيلسي المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي عازماً على العودة من جديد إلي سكة الإنتصارات، وذلك بعدما سقط في فخ التعادل السلبي بدون أهداف على أرضه في الجولة الماضية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز أمام جاره وضيفه فريق أرسنال في مباراة تميزت بإثارة تكتيكية عالية.

ولكن وبغض النظر عن هذا التعثر الآخير والذي أبعد فريق البلوز قليلاً عن صدارة ترتيب البريمرليغ، إلا أن فريق تشيلسي يسير في الأونة الآخيرة على الطريق الصحيح بعدما كانت إنطلاقته في الموسم الحالي شبه كارثية، وذلك عقب خسارته في أول لقائين له رسميين في الموسم ولكنه تمكن من إستعادة عافيته بشكل سريع وحقق بعدها 4 إنتصارات متتالية سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق تشيلسي في الموسم الحالي هو الحفاظ على لقبه بطلاً للبريمرليغ على الرغم من أنه يعلم مدى صعوبة ذلك كثيراً، وإضافة لذلك يرغب الفريق اللندني في الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبالتالي فإن المدرب أنطونيو كونتي من المتوقع أن يُريح العديد من عناصره الأساسية في المباراة أمام فريق نوتنغهام فورست، ولكن ذلك لن يشمل النجم البلجيكي إيدن هازارد العائد في الأسبوع الماضي فقط من الإصابة والذي أكد كونتي بدوره على أنه سيبدأ به أساسياً في هذه المباراة.

مشوار تشيلسي في البريمرليغ حتى الآن:-

تشيلسي 2-3 بيرنلي

توتنهام هوتسبير 1-2 تشيلسي

تشيلسي 2-0 إيفرتون

ليستر سيتي 1-2 تشيلسي

تشيلسي 0-0 أرسنال

ترتيب تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز:-

3- تشيلسي 10 نقاط

ترتيب نوتنغهام فورست في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي:-