موعد مباراة مانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون يوم الأربعاء 20-9-2017 في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون في كأس الرابطة الإنجليزية، يحل فريق مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق وست بروميتش ألبيون يوم الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك في إطار الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية 2018 م.

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون:-

سوف تُقام مباراة مانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون يوم الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون:-

سوف تكون مباراة مانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، على أن يتم نقل مباراة مانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 2 بصوت المعلق محمد بركات.

أخر تحضيرات مانشستر سيتي لمباراته أمام وست بروميتش ألبيون:-

سيدخل فريق مانشستر سيتي المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا وهو في أفضل حالاته المعنوية والفنية والنفسية والبدنية، وذلك عقب النتائج الإيجابية والرائعة التي حققها الفريق في إنطلاقة الموسم الحالي وفي الأونة الآخيرة تحديداً، والتي جعلته بالتالي يتربع على عرش صدارة ترتيب البريمرليغ مناصفة مع جاره وعدوه اللدود فريق مانشستر يونايتد.

ولكن ليست النتائج وحدها هي من جعلت فريق مانشستر سيتي في هذه المكانة الحالية، وإنما الأداء الرائع والمثالي الذي قدمه كل عناصر الفريق مما يؤكد على مدى تشبعهم بأسلوب لعب المدرب بيب جوارديولا، وبالتالي فإن ذلك عاد على الفريق بتقديم كرة قدم جميلة جداً وتحقيق نتائج عريضة وكاسحة على حساب المنافسين.

ولعل أبرز دليل على ذلك أن فريق مانشستر سيتي في أخر 3 مباريات له سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي سجل 15 هدفاً في شباك المنافسين، وفي مقابل ذلك لم تستقبل شباكه أي هدف على الإطلاق، وذلك على الرغم من أنها كانت مباريات صعبة للغاية أمام كلاً من ضيفه فريق ليفربول ومُضيفه فريق واتفورد في البريمرليغ وفريق فينورد روتردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

مشوار مانشستر سيتي في البريمرليغ حتى الآن:-

برايتون 0-2 مانشستر سيتي

مانشستر سيتي 1-1 إيفرتون

بورنموث 1-2 مانشستر سيتي

مانشستر سيتي 5-0 ليفربول

واتفورد 0-6 مانشستر سيتي

مشوار وست بروميتش ألبيون في البريمرليغ حتى الآن:-

وست بروميتش ألبيون 1-0 بورنموث

بيرنلي 0-1 وست بروميتش ألبيون

وست بروميتش ألبيون 1-1 ستوك سيتي

برايتون 3-1 وست بروميتش ألبيون

وست بروميتش ألبيون 0-0 وست هام يونايتد

ترتيب مانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز:-