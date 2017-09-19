موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورتون ألبيون يوم الأربعاء 20-9-2017 في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورتون ألبيون في كأس الرابطة الإنجليزية، يستعد حامل اللقب في الموسم الماضي فريق مانشستر يونايتد لتدشين حملة الدفاع عن لقبه حينما يستقبل نظيره فريق بورتون ألبيون يوم الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر، وذلك في إطار الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 م.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورتون ألبيون:-

سوف تُقام مباراة مانشستر يونايتد وبورتون ألبيون يوم الأربعاء الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبورتون ألبيون:-

سوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وبورتون ألبيون منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، على أن يتم نقل مباراة مانشستر يونايتد وبورتون ألبيون تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 11 المشفرة بصوت المعلق الإنجليزي حتى الآن في إنتظار تحديد المعلق العربي للمباراة.

أخر تحضيرات مانشستر يونايتد لمباراته أمام بورتون ألبيون:-

سيدخل فريق مانشستر يونايتد المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو عازماً على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، والتي نجح الفريق في تحقيقها منذ إنطلاقة الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة، وهو الأمر الذي جعله حالياً يتواجد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مناصفة مع المتصدر فريق مانشستر سيتي والذي يتفوق فقط بفارق الأهداف.

مما يؤكد على أن فريق مانشستر يونايتد سوف يكون في الموسم الحالي منافساً شرساً للغاية على لقب البريمرليغ، وإضافة لذلك أيضاً يبقى من أهدافه تقديم أداء جيد في مسابقة دوري أبطال أوروبا والذهاب فيها إلي أبعد نقطة ممكنة وخاصة بعدما غاب عن المسابقة في نسخة الموسم الماضي.

أما مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية والتي فاز بها الفريق في الموسم الماضي ربما لن تكون مغرية لفريق مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، لذا من المتوقع أن يقوم المدرب جوزيه مورينيو بإجراء العديد من التبديلات على تشكيلة فريقه في المباراة أمام فريق بورتون ألبيون وذلك من أجل إراحة معظم عناصره الأساسية تحضيراً للمباراة الصعبة التي تنتظره في الفترة المقبلة.

مشوار مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:-

مانشستر يونايتد 4-0 وست هام يونايتد

سوانزي سيتي 0-4 مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد 2-0 ليستر سيتي

ستوك سيتي 2-2 مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد 4-0 إيفرتون

ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز:-

2- مانشستر يونايتد 13 نقطة

ترتيب بورتون ألبيون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي:-