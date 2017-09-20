“مصادر أمنية” تعلن تدريبات الأهلي النهائية بدون جماهير

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تابع موقع مصر 365 الأنباء المتضاربة بشأن حضور جمهور النادي الأهلي لتدريبات النادي النهائية قبل سفره إلى دولة تونس لمواجهة نادي الترجي التونس، حيث أوضحت خالد الغندور أن هناك أنباء عن حضور مشجعي النادي الأهلي المصري في استاد مختار التتش يوم الأربعاء لتحفيز النادي قبل توجهه إلى دولة تونس.

كما صرح أيضا الإعلامي إبراهيم فايق عن موافقة إدارة النادي الأهلي على حضور جماهير النادي التدريبات النهائية وفي انتظار موافقة الجهات الأمنية.

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صرحت مصادر أمنية مسؤولة أن تدريبات النادي الأهلي المصري النهائية قبل سفره إلى تونس فجر يوم الخميس استعدادا لمواجهة نادي الترجي التونسي في إطار دوري أبطال أفريقيا ستكون بدون مشجعين.

كما صرحت المصادر الأمنية نفي جميع الأنباء التي وردت بشأن حضور الجمهور إلى استاد مختار التتش لحضور تدريبات النادي الأهلي الأخيرة لتحفيز الفريق وتشجيعه قبل سفره إلى لمواجهة نادي الترجي التونسي.

كما أضافت المصادر الأمنية المسؤولة أنه لم تصدر أي موافقات مبدئية من قبل إدارة النادي الأهلي لحضور الجماهير إلى التمرين النهائي للفريق قبل السفر إلى تونس كما صرحت بعض الوسائل الإعلامية.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي المصري يستعد في الفترة الحالية لاستقبال نادي الترجي التونسي في مباراة الإياب من بطولة دوري أبطال أفريقيا في برادس في يوم السبت القادم.

تعادل النادي الأهلي المصري في مباراته أمام نادي الترجي التي أقيمت في ملعب برج العرب بمحافظة الإسكندرية لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين مقابل هدفين.

حيث تقدم نادي الأهلي المصري في المباراة في الدقيقة الحادية عشر من عمر المباراة بتسديدة من اللاعب عبدالله السعيد، يعقبه اللاعب طه الخنيسي من نادي الترجي التونسي ليحقق التعادل لفريقه من ركلة ركنية في الدقيقة العشرين، وفي الدقيقة التاسعة والأربعين من المباراة سجل اللاعب غيلان الشعلالي من الترجي التونسي أحرز الهدف الثاني من خطأ ارتكبه حارس المرمى شريف إكرامي، وتمكن النادي الأهلي المصري من تحقيق التعادل مع الهدف الثاني الذي سجله الترجي التونسي في الدقيقة السابعة والستين من عمر المباراة من تسديدة للاعب وليد أزارو.

وبعد فشل النادي الأهلي في تحقيق الفوز في مباراته أمام نادي الترجي عليه فعليه الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من هدفين في مباراة الإياب التي ستقام في ملعب استاد رادس التونسي.