موعد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للدوري الإنجليزي الممتاز

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موعد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام السبت والأحد والأثنين والتي ستكون موافقة لكلاً من 23 و24 و25 من شهر سبتمبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة من عمر البريمرليغ.

جدول مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز:-

وست هام يونايتد – توتنهام هوتسبير / السبت

بيرنلي – هادرسفيلد تاون

إيفرتون – بورنموث

مانشستر سيتي – كريستال بالاس

ساوثهامبتون – مانشستر يونايتد

ستوك سيتي – تشيلسي

سوانزي سيتي – واتفورد

ليستر سيتي – ليفربول

برايتون – نيوكاسل يونايتد / الأحد

أرسنال – وست بروميتش ألبيون / الأثنين

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد:-

سيشهد الملعب الأولمبي بالعاصمة الإنجليزية لندن مباراة نارية من العيار الثقيل، وذلك حينما يصطدم فريق وست هام يونايتد بضيفه فريق توتنهام هوتسبير في ديربي لندني مرتقب، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس:-

سوف يستقبل متصدر الترتيب حالياً فريق مانشستر سيتي نظيره فريق كريستال في مباراة سهلة نسبياً على الورق، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون:-

سيحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ساوثهامبتون في مباراة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب سانت ماري، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة تشيلسي وستوك سيتي:-

سيحل حامل اللقب فريق تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ستوك سيتي في مباراة معقدة على الضيوف على أرضية ملعب بريطانيا، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي:-

يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ليستر سيتي في مباراة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب كينغ باور، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة أرسنال ووست بروميتش ألبيون:-

سوف يستقبل فريق أرسنال نظيره فريق وست بروميتش ألبيون على أرضية ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.