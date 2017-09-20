موعد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة للدوري الإيطالي

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موعد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار يومين وهما السبت والأحد واللذان سيوافقان كلاً من 23 و24 من شهر سبتمبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

جدول مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي:-

روما – أودينيزي / السبت

سبال – نابولي

يوفنتوس – تورينو

سامبدوريا – ميلان / الأحد

كالياري – كييفو فيرونا

كروتوني – بينيفينتو

هيلاس فيرونا – لاتسيو

إنتر – جنوى

ساسولو – بولونيا

فيورنتينا – أتالانتا

موعد مباراة يوفنتوس وتورينو:-

يصطدم فريق يوفنتوس بضيفه فريق تورينو في ديربي مدينة تورينو على أرضية ملعب أليانز، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة روما وأودينيزي:-

يستقبل فريق روما نظيره فريق أودينيزي على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة ميلان وسامبدوريا:-

يحل فريق ميلان ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق سامبدوريا في مباراة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب لويجي فيراريس بمدينة جنوى، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة إنتر وجنوى:-

يستقبل فريق إنتر نظيره فريق جنوى على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة لاتسيو وهيلاس فيرونا:-

يحل فريق لاتسيو ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق هيلاس فيرونا على أرضية ملعب مارك أنطونيو بينتيغودي، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نابولي وسبال:-

يحل فريق نابولي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره الصاعد حديثاً إلي أضواء الكالتشيو فريق سبال، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة فيورنتينا وأتالانتا:-

يصطدم فريق فيورنتينا بضيفه فريق أتالانتا على أرضية ملعب أرتيميو فرانكي في موقعة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.