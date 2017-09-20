موعد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للدوري الإسباني

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موعد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام السبت والأحد والأثنين والتي ستكون مواففة لكلاً من 23 و24 و25 من شهر سبتمبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

جدول مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني:-

أتليتكو مدريد – إشبيلية / السبت

ديبورتيفو ألافيس – ريال مدريد

ملقا – أتليتك بيلباو

جيرونا – برشلونة

إسبانيول – ديبورتيفو لاكورونيا / الأحد

خيتافي – فياريال

لاس بالماس – ليغانيس

إيبار – سيلتا فيغو

ريال سوسيداد – فالنسيا

ريال بيتيس – ليفانتي / الأثنين

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس:-

سيحل حامل اللقب في الموسم الماضي فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة برشلونة وجيرونا:-

سيحل فريق برشلونة ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره الصاعد حديثاً إلي أضواء الليغا الإسبانية فريق جيرونا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة أتليتكو مدريد وإشبيلية:-

يصطدم فريق أتليتكو مدريد بضيفه فريق إشبيلية في مباراة نارية من العيار الثقيل على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة أتليتك بيلباو وملقا:-

يحل فريق أتليتك بيلباو ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ملقا في مباراة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب لاروساليدا، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة فياريال وخيتافي:-

يحل فريق فياريال ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق خيتافي على أرضية ملعب ألفونسو بيريز بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة فالنسيا وريال سوسيداد:-

يحل فريق فالنسيا ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ريال سوسيداد في مباراة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب أنويتا بإقليم الباسك، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.