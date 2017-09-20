موعد مباريات الجولة السادسة من الدوري الألماني والقنوات الناقلة للدوري الألماني

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موعد مباريات الجولة السادسة من الدوري الألماني، يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة السادسة من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام الجمعة والسبت والأحد والتي ستكون موافقة لكلاً من 22 و23 و24 من شهر سبتمبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

جدول مباريات الجولة السادسة من الدوري الألماني:-

بايرن ميونخ – فولفسبورغ / الجمعة

لايبزيغ – أينتراخت فرانكفورت / السبت

هوفنهايم – شالكة

فيردر بريمن – فرايبورغ

ماينز – هيرتا برلين

شتوتغارت – أوغسبورغ

بوروسيا دورتموند – بوروسيا مونشنغلادباخ

هانوفر – كولن / الأحد

باير ليفركوزن – هامبورغ

موعد مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورغ:-

يصطدم حامل اللقب في أخر 5 مواسم فريق بايرن ميونخ بضيفه فريق فولفسبورغ في مباراة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ:-

يصطدم متصدر ترتيب البوندسليغا حالياً فريق بوروسيا دورتموند بضيفه فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في مباراة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة لايبزيغ وأينتراخت فرانكفورت:-

يستقبل وصيف الموسم الماضي فريق لايبزيغ نظيره فريق أينتراخت فرانكفورت العنيد على أرضية ملعب ريد بول أرينا، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة هانوفر وكولن:-

يستقبل وصيف البوندسليغا حالياً فريق هانوفر نظيره فريق كولن، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة باير ليفركوزن وهامبورغ:-

يصطدم فريق باير ليفركوزن بضيفه فريق هامبورغ في مباراة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب باي أرينا، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة هوفنهايم وشالكة:-

يصطدم فريق هوفنهايم بضيفه فريق شالكة في مباراة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب نيكار أرينا، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.