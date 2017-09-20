موعد مباريات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة للدوري الفرنسي

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موعد مباريات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي، يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة السابعة من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام الجمعة والسبت والأحد والتي ستكون موافقة لكلاً من 22 و23 و24 من شهر سبتمبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

جدول مباريات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي:-

نيس – أنجيه / الجمعة

ليل – موناكو

مونبلييه – باريس سان جيرمان / السبت

بوردو – غانغون

كُان – أميان

أولمبيك ليون – ديجون

ميتز – تروا

سانت إيتيان – رين / الأحد

ستراسبورغ – نانت

أولمبيك مارسيليا – تولوز

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه:-

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق مونبلييه على أرضية ملعب لاموسون، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة موناكو وليل:-

يحل حامل اللقب في الموسم الماضي فريق موناكو ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ليل في مباراة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب متروبول، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نيس وأنجيه:-

يستقبل فريق نيس نظيره فريق أنجيه على أرضية ملعب أليانز ريفييرا بجنوب فرنسا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة أولمبيك ليون وديجون:-

يستقبل فريق أولمبيك ليون نظيره فريق ديجون على أرضية ملعب بارك أويل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة أولمبيك مارسيليا وتولوز:-

يستقبل فريق أولمبيك مارسيليا نظيره فريق تولوز في مباراة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب الفيلودروم بجنوب فرنسا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة بوردو وغانغون:-

يستقبل فريق بوردو نظيره فريق غانغون في مباراة صعبة على الطرفين، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة سانت إيتيان ورين:-

يستقبل فريق سانت إيتيان نظيره فريق رين في مباراة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.