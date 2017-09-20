ملخص مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بيلباو يوم الأربعاء 20-9-2017 في الدوري الإسباني

Advertisements

ملخص مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بيلباو، حقق فريق أتليتكو مدريد الفوز على حساب مُضيفه فريق أتليتك بيلباو بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سان ماميس بإقليم الباسك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

ملخص مباراة أتليتكو مدريد وأتليتك بيلباو:-

في شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى فرض فريق أتليتك بيلباو سيطرته الكاملة على ضيفه، وفي مقابل ذلك تراجع فريق الروخي بلانكوس بكامل عناصره إلي مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه معتمداً بشكل رئيسي على الهجمات المرتدة من أجل تسجيل الأهداف.

Advertisements

ومع مرور الدقائق بدأ فريق أتليتكو مدريد يتحسن نسبياً من الناحية الهجومية، ولكن دون أن يتمكن من تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض، وإستمر ذلك السيناريو حتى جائت الدقيقة الخامسة والثلاثين وحينها كاد فريق أتليتكو مدريد يُسجل أولى أهدافه في اللقاء، وذلك بعدما سدد لاعبه الأرجنتيني نيكولاس غايتان كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن القائم الأيسر للحارس الإسباني كيبا تصدى للكرة وحرم الضيوف من التسجيل.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً عند الدقيقة الحادية والأربعين سنحت أمام فريق أتليتك بيلباو فرصة مثالية من أجل إفتتاح التسجيل حينما إحتسب الحكم له ركلة جزاء، ليُنفذها مهاجمه الإسباني أرتيز أدوريز ولكن الحارس يان أوبلاك تألق وتصدى لها بنجاح وحافظ على نظافة شباكه، ليذهب الشوط بعدها إلي نهايته دون أن يشهد أي جديد وعلى وقع التعادل السلبي بدون أهداف وسط صراعات بدنية في غاية القوة من الجانبين.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن فريق أتليتكو مدريد من تسجيل هدفه الأول في اللقاء وذلك عند الدقيقة الخامسة والخمسين عبر مهاجمه الأرجنتيني الواعد أنخيل كوريا وسط حالة من الصدمة من جانب أنصار أصحاب الأرض.

وبعدها بخمسة دقائق حاول الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتليتكو مدريد تنشيط خط وسطه الهجومي، فأشرك نجمه البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو بدلاً من نيكولاس غايتان بحثاً عن إضافة المزيد من الأهداف، وعند الدقيقة الثالثة والسبعين حسم فريق الروخي بلانكوس الأمور تماماً بعدما أضاف البديل فيريرا كاراسكو الهدف الثاني لمصلحة فريقه.

لتذهب المباراة إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد سوى تقليص فريق أتليتك بيلباو الفارق عبر اللاعب راؤول غارسيا عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ولكن ذلك لم يؤثر تماماً على نتيجة اللقاء ويضمن بذلك فريق أتليتكو مدريد النقاط الثلاث رافعاً رصيده إلي 11 نقطة.