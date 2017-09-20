ملخص مباراة ريال مدريد وريال بيتيس يوم الأربعاء 20-9-2017 في الدوري الإسباني

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ملخص مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، سقط حامل اللقب فريق ريال مدريد في مفاجأة من العيار الثقيل على يد مُضيفه فريق ريال بيتيس بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

ملخص مباراة ريال مدريد وريال بيتيس:-

في شوط المباراة الأول حاول الفريق الضيف أن يُباغت الفريق الملكي منذ الثواني الأولى في اللقاء، ولكن الريال سرعان ما إستفاق سريعاً وسيطر بشكل كامل على الكرة وضغط بقوة على ضيفه سعياً لتسجيل الأهداف.

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ومع مرور الدقائق بدا عجز الفريق الملكي كبيراً للغاية وخاصة لما وجده أمامه من فريق تميز بالصلابة الشديدة من الناحية الدفاعية، وبالتالي فإن الميرنغي وجد صعوبات كثيرة في تشكيل حتى الخطورة على مرمى فريق ريال بيتيس وذلك على الرغم من مشاركة نجمه الأول الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء إستمر نفس السيناريو الباهت من الطرفين دون أي تغيير، لينتهي الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين وسط عجز كبير من الفريق الملكي وصلابة دفاعية أكثر من رائعة للفريق الأندلسي.

وفي شوط المباراة الثاني إستمر الفريق الملكي في ضغطه المتواصل على ضيفه بحثاً عن تسجيل الأهداف قبيل فوات الأوان، ومع إستمرار العقم الهجومي لأصحاب الأرض قرر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد تنشيط خطوطه الأمامية، وذلك من خلال إشراك الإسباني الواعد ماركو أسينسيو بدلاً من الإسباني إيسكو على أمل أن يتمكن فريقه من فك الشفرة الدفاعية للفريق الضيف.

وعند الدقيقة الحادية والسبعين تلقى الفريق الملكي ضربة موجعة عقب إصابة ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو ليُغادر أرض الملعب ويشترك بدلاً منه لوكاس فاسكيز، وبعدها مباشرة أجرى المدرب زين الدين زيدان تبديله الثالث في اللقاء بإشراكه للمهاجم الواعد بورخا مايورال بدلاً من الكرواتي لوكا مودريتش.

وعند الدقيقة الخامسة والسبعين كاد الويلزي غاريث بيل يُسجل أولى الأهداف لفريقه بطريقة أكثر من رائعة، ولكن القائم الأيمن للحارس أنطونيو أدان تصدى للكرة وحرم الميرنغي من التسجيل، لتمر بعدها بقية دقائق اللقاء دون أن يتمكن أي فريق من التسجيل، حتى جائت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وحينها فجر فريق ريال بيتيس مفاجأة من العيار الثقيل وسجل هدفه الأول في اللقاء وذلك عبر لاعبه أنطونيو سانابريا مُهدياً لفريقه 3 نقاط غالية وثمينة.