جماهير النادي الأهلي يحضرون المران الأخير باستاد التتش

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تابع موقع مصر 365 الأنباء المتضاربة العديد التي تم نشرها بخصوص حضور جماهير النادي الأهلي للتدريبات الأخيرة للنادي قبل سفره إلى تونس صباح غد الخميس استعدادا لمواجهة نادي الترجي التونسي في إطار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأصدرت مصادر مسؤولة في القطاع الأمني صباح اليوم بعدم حضور الجماهير إلى استاد مختار التتش لحضور جماهير النادي الأهلي المصري لمؤازرة فريقه في مرانه الأخير قبل السفر إلى تونس.

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“مصادر أمنية” تعلن تدريبات الأهلي النهائية بدون جماهير

كما أضافت المصادر الأمنية التي صرحت بأنباء بعدم حضور الجماهير إلى استاد مختار التتش أن إدارة النادي الأهلي المصري لم تصدر أي قرار بالموافقة على حضور الجماهير إلى مران الفريق الأخير وتشجيعه ومؤازرته قبل مواجهته في رحلة الإياب في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما أن الإعلام الرياضي سلط الضوء في الفترة الأخيرة على رغبة مشجعي القلعة الحمراء في حضور تدريبات الفريق الأخيرة في استاد مختار التتش حيث أعلن خالد الغندور أن بعض مشجعي النادي الأهلي قاموا بالاتصال به ليعلنوا موافقة إدارة النادي الأهلي لحضورهم إلى المران الأخير للنادي قبل سفره صباح الخميس إلى تونس.

كما صرحت أيضا الإعلامي إبراهيم فايق عن رغبة جماهير القلعة الحمراء في حضور التمرين الأخير حيث اصدروا هاشتاج يحمل اسم “افتحولنا التتش” صرحوا فيه عن رغبتهم في حضور التدريب الأخير لنادي الأهلي لتشجيع الفريق.

وأوضح إبراهيم فايق عن موافقة النادي الأهلي على حضور مشجعي الفريق تدريبه الأخير قبل السفر إلى تونس في استاد مختار التتش.

وأخيرا صدرت أخبار إلى موقع مصر 365 عن حضور مشجعي النادي الأهلي في استاد مختار التتش حيث أشعلوا الأجواء الهتافات التشجيعية للفريق لحث الفريق على تحقيق الفوز في مباراة الإياب التي من المقرر أن تقام يوم السبت القادم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت دولة تونس.

وهتف مشجعو النادي الأهلي هتافات عديدة لإشعال حماس اللاعبين منها “العبوا الله يخليكوا جمهوركم بيناديكم” كما هتفوا أيضا “أفريقيا يا أهلي” بالإضافة إلى “جمهور الاهلى كبير الكورة للجماهير”، ليختم النادي الأهلي تدريبات اليوم استعدادا إلى السفر في صباح الغد.