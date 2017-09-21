موعد مباريات الجولة الرابعة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين والقنوات الناقلة لدوري عبد اللطيف جميل

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موعد مباريات الجولة الرابعة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، يشهد ختام الأسبوع الحالي إنطلاقة الجولة الرابعة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام الخميس والجمعة والسبت والتي ستكون موافقة لكلاً من 21 و22 و23 من شهر سبتمبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

جدول مباريات الجولة الرابعة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين:-

الإتحاد – الهلال / الخميس

الباطن – الأهلي / الجمعة

أُحد – الفتح

النصر – الفيحاء

الإتفاق – الشباب / السبت

القادسية – الفيصلي

الرائد – التعاون

القنوات الناقلة لدوري عبد اللطيف جميل للمحترفين:-

يتم نقل جميع مباريات دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين على شبكة قنوات MBC Pro Sports المشفرة، والتي يتم بثها على القمر الصناعي عرب سات منذ الموسم الماضي.

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موعد مباراة الإتحاد والهلال:-

تشهد أرضية ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة والمعروف بالجوهرة المشعة كلاسيكو الكرة السعودية، وذلك حينما يصطدم فريق الإتحاد بضيفه وحامل اللقب في الموسم الماضي فريق الهلال، وذلك في تمام الساعة 20:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الباطن والأهلي:-

يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق الباطن في مباراة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة 18:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و17:35 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة النصر والفيحاء:-

يستقبل فريق النصر نظيره الصاعد حديثاً إلي دوري الأضواء فريق الفيحاء على أرضية ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك في تمام الساعة 20:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الشباب والإتفاق:-

يحل فريق الشباب ضيفاً على نظيره فريق الإتفاق في مباراة مرتقبة بين الطرفين، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة التعاون والرائد:-

يحل فريق التعاون ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق الرائد في مباراة سيكون عنوانها الأبرز والأهم هو مشاركة السد العالي حارس المرمى المصري المخضرم عصام الحضري مثلما حدث في الجولات الماضية، وذلك في تمام الساعة 20:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:20 مساءً بتوقيت القاهرة.