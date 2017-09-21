موعد مشاهدة مباراة الإتحاد والهلال في كلاسيكو الكرة السعودية يوم الخميس 21-9-2017 في دوري عبد اللطيف جميل والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الإتحاد والهلال في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، يصطدم فريق الإتحاد بضيفه وغريمه التقليدي وحامل اللقب في الموسم الماضي فريق الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية يوم الخميس الموافق ليوم 21 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م.

موعد مباراة الإتحاد والهلال:-

سوف تُقام مباراة الإتحاد والهلال يوم الخميس الموافق ليوم 21 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الملك عبد الرياضية بمدينة جدة، وذلك في تمام الساعة 20:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الإتحاد والهلال:-

سوف تكون مباراة الإتحاد والهلال منقولة حصرياً على شبكة قنوات MBC Pro Sports الأولى المشفرة بصوت المعلق فارس عوض.

حكم مباراة الكلاسيكو بين الإتحاد والهلال:-

سوف يُدير الحكم الإنجليزي المخضرم مارك كلاتنبيرغ مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين فريق الإتحاد وضيفه فريق الهلال، مما يؤكد بدوره على أن المباراة سوف تكون خالية من الأخطاء التحكيمية بنسبة كبيرة للغاية.

أخر تحضيرات الهلال لمباراته أمام الإتحاد:-

سيدخل فريق الهلال المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز عازماً على تحقيق إنتصاره الرابع على التوالي في مشواره في مسابقة دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين في الموسم الحالي، وذلك في إطار سعيه للحفاظ على لقبه بطلاً للدوري للموسم الثاني على التوالي

ولعل ما يجعل فريق الهلال مرشحاً لحصد النقاط الثلاث من موقعة الكلاسيكو هو أنه يمر بأفضل حالاته في إنطلاقة الموسم الحالي، حيث حقق 3 إنتصارات متتالية على صعيد دوري عبد اللطيف جميل، أما على الصعيد الأسيوي فقد تمكن من التأهل إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

أخر تحضيرات الإتحاد لمباراته أمام الهلال:-

سيدخل فريق الإتحاد المواجهة تحت قيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا عازماً على تصحيح مساره في إنطلاقة الموسم الحالي، وذلك بعدما تعرض للخسارة في لقائين من أصل 3 مباريات مما جعله يبتعد كثيراً عن مقدمة ترتيب دوري عبد اللطيف جميل.

ترتيب الإتحاد والهلال في دوري عبد اللطيف جميل:-