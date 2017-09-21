موعد مشاهدة مباريات الدوري الإسباني يوم الخميس 21-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الإسباني

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موعد مباريات الدوري الإسباني، يصطدم فريق فياريال بضيفه فريق إسبانيول في مباراة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب لاسيراميكا يوم الخميس الموافق ليوم 21 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة فياريال وإسبانيول:-

سوف تُقام مباراة فياريال وإسبانيول يوم الخميس الموافق ليوم 21 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب لاسيراميكا، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة فياريال وإسبانيول:-

سوف تكون مباراة فياريال وإسبانيول منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإسباني، على أن يتم نقل مباراة فياريال وإسبانيول تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة بصوت المعلق عبد القادر الشنيوني.

أخر تحضيرات فياريال وإسبانيول للمباراة:-

سيدخل صاحب الأرض فريق فياريال المواجهة عازماً على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية التي حققها في الأونة الآخيرة، وذلك بعد الإنطلاقة السيئة له في الموسم الحالي والتي جعلت جماهيره تخشى كثيراً على مستقبل فريقها في بقية أطوار الموسم.

وخاصة وأن الجميع يأمل في أن يُنهي الفريق الموسم ضمن الأربعة الكبار حتى يضمن مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الهدف الرئيسي لفريق فياريال في الموسم الحالي يبقى هو ضمان تواجده في مقدمة ترتيب الليغا وتحديداً في المقاعد المؤهلة إلي مسابقة الدوري الأوروبي.

أما على الجانب فيأمل فريق إسبانيول وتحت قيادة مدربه الإسباني كيكي سانشيز فلوريس أن يستمر على سلسلة الإنتصارات عقب فوزه في الجولة الماضية بصعوبة على حساب ضيفه فريق سيلتا فيغو، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق إسبانيول في الموسم الحالي هو إنهاء الليغا في وسط الترتيب.

مشوار فياريال في الليغا حتى الآن:-

ليفانتي 1-0 فياريال

ريال سوسيداد 3-0 فياريال

فياريال 3-1 ريال بيتيس

ديبورتيفو ألافيس 0-3 فياريال

مشوار إسبانيول في الليغا حتى الآن:-

إشبيلية 1-1 إسبانيول

إسبانيول 0-1 ليغانيس

برشلونة 5-0 إسبانيول

إسبانيول 2-1 سيلتا فيغو

ترتيب فياريال وإسبانيول في الدوري الإسباني:-