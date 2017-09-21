موعد مشاهدة مباريات الدوري الإسباني يوم الخميس 21-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الإسباني

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موعد مباريات الدوري الإسباني، يستعد فريق سيلتا فيغو لإستقبال نظيره العائد من جديد إلي أضواء الليغا الإسبانية فريق خيتافي اليوم الخميس الموافق ليوم 21 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب بالايدوس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة سيلتا فيغو وخيتافي:-

سوف تُقام مباراة سيلتا فيغو وخيتافي اليوم الخميس الموافق ليوم 21 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب بالايدوس، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيغو وخيتافي:-

سوف تكون مباراة سيلتا فيغو وخيتافي منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإسباني، على أن يتم نقل مباراة سيلتا فيغو وخيتافي على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة بصوت المعلق خالد الغول.

أخر تحضيرات سيلتا فيغو وخيتافي للمباراة:-

سيدخل فريق سيلتا فيغو المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره بعدما تعرض للخسارة في الجولة الماضية من عمر الليغا خارج أرضه على مُضيفه فريق إسبانيول بهدفين مقابل هدف واحد، ولعل ما سيجعل فريق سيلتا فيغو مرشحاً لحصد النقاط الثلاث في هذه المباراة أنها ستكون على أرضه ووسط جماهيره.

وربما لم تكن إنطلاقة فريق سيلتا فيغو جيدة في مطلع الموسم الحالي، وخاصة بعدما تألق الفريق كثيراً في الموسم الماضي مع مدربه السابق الأرجنتيني إدواردو بيريزو والذي نجح في إيصال الفريق إلي نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ونصف نهائي الدوري الأوروبي، وهو الأمر المستبعد حدوثه في الموسم الحالي نظراً للتغير الكبير الذي شهده الفريق في هذا الموسم.

أما على الجانب الآخر فلا يرغب فريق خيتافي سوى في تحقيق شئ واحد فقط في الموسم الحالي، وهو ضمان بقائه في الليغا وعدم عودته من جديد مع نهاية الموسم إلي دوري الدرجة الثانية الإسباني.

مشوار سيلتا فيغو في الليغا حتى الآن:-

سيلتا فيغو 2-3 ريال سوسيداد

ريال بيتيس 2-1 سيلتا فيغو

سيلتا فيغو 1-0 ديبورتيفو ألافيس

إسبانيول 2-1 سيلتا فيغو

مشوار خيتافي في الليغا حتى الآن:-