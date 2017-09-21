موعد مشاهدة مباريات الدوري الإسباني يوم الخميس 21-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الإسباني

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موعد مباريات الدوري الإسباني، يحل فريق ريال سوسيداد ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره العائد من جديد إلي أضواء الليغا الإسبانية فريق ليفانتي اليوم الخميس الموافق ليوم 21 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب سيوداد دي فالنسيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة ريال سوسيداد وليفانتي:-

سوف تُقام مباراة ريال سوسيداد وليفانتي اليوم الخميس الموافق ليوم 21 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب سيوداد دي فالنسيا، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسيداد وليفانتي:-

سوف تكون مبارة ريال سوسيداد وليفانتي منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإسباني، على أن يتم نقل مباراة ريال سوسيداد وليفانتي تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة.

أخر تحضيرات ريال سوسيداد وليفانتي:-

سيدخل فريق ريال سوسيداد المواجهة عازماً على إستعادة توازنه من جديد في الليغا، وذلك عقب خسارته الآخيرة التي تعرض لها في الجولة الماضية على أرضه على يد حامل اللقب فريق ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مما أبعد الفريق الباسكي عن صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعدما كان شريكاً لفريق برشلونة منذ إنطلاقة الموسم الحالي في الصدارة.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفرصة تبدو سانحة ومثالية أمام فريق ريال سوسيداد من أجل التعافي سريعاً من تلك الخسارة، وخاصة وأنه يمتلك تشكيلة قوية للغاية أظهرت منذ مطلع الموسم بأن فريق ريال سوسيداد سوف يكون له شأناً في بقية أطوار الموسم بين كبار إسبانيا.

ولعل ما يجعل طموحات الفريق الباسكي كبيرة أنه يُشارك أيضاً في الموسم الحالي في مسابقة الدوري الأوروبي، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يُقدم الفريق موسماً مختلفاً عن ما قدمه في المواسم السابقة.

أما على الجانب الآخر فيبدو أن صاحب الأرض فريق ليفانتي عازماً على البقاء في الليغا مع نهاية الموسم، وخاصة وأنه لم يتعرض إلي أي هزيمة منذ إنطلاقة الموسم وحتى الآن ولكنه وفي مقابل ذلك سقط في فخ التعادل في 3 مباريات على التوالي.