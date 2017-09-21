موعد مشاهدة مباراة إنبي وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز يوم الخميس 21-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنبي وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز، يصطدم فريق إنبي بضيفه فريق بتروجيت في مباراة مرتقبة بين الطرفين اليوم الخميس الموافق ليوم 21 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة إنبي وبتروجيت:-

سوف تُقام مباراة إنبي وبتروجيت اليوم الخميس الموافق ليوم 21 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة إنبي وبتروجيت:-

سوف تكون مباراة إنبي وبتروجيت منقولة حصرياً على قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي وقناة النيل للرياضة الفضائية، وأيضاً قناة dmc sports الفضائية وقناة ON SPORT الفضائية.

أخر تحضيرات إنبي وبتروجيت للمباراة:-

سيدخل فريق إنبي المواجهة تحت قيادة مدربه طارق العشري عازماً على تحقيق إنتصاره الأول في مشواره في الدوري المصري في الموسم الحالي، وذلك بعدما تعادل في مباراة وتعرض للخسارة في مباراة في إنطلاقة ليست جيدة نوعاً ما بالنسبة لفريق إنبي.

أما على الجانب الآخر فسوف يدخل فريق بتروجيت المواجهة تحت قيادة مدربه محمد يوسف عازماً على تحقيق الهدف ذاته، وذلك بعدما تعادل في مباراة وتعرض للخسارة في مباراة أخرى أيضاً مثله مثل منافسه.

وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى تماماً إلي طموحات وتطلعات كلاً من الفريقين، وخاصة فريق إنبي والذي يرغب في المنافسة في الموسم الحالي بقوة على أحد المقاعد المؤهلة إلي المسابقات الأفريقية.

قائمة بتروجيت لمباراته أمام إنبي:-

عمر حسام – أبو النجا – حسام حسن – عصام حجي – محمد عادل جمعة – طه عادل – محمد دبش – عمرو حسن – مصطفى شبيطة – أحمد العجوز – علي عيد – أحمد مجدي – أحمد فوزي – أحمد جعفر – محمد رجب – محمد شاهين – محمد سالم – لاما كولين – عبد العزيز السيد

مشوار إنبي في الدوري المصري حتى الآن:-

إنبي 1-1 سموحة

وادي دجلة 2-1 إنبي

مشوار بتروجيت في الدوري المصري حتى الآن:-