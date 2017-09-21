موعد مشاهدة مباراة سموحة والنصر في الدوري المصري الممتاز يوم الخميس 21-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة سموحة والنصر في الدوري المصري الممتاز، يستعد فريق سموحة لإستقبال نظيره الصاعد حديثاً إلي أضواء الدوري الممتاز فريق النصر اليوم الخميس الموافق ليوم 21 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الأسكندرية بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة سموحة والنصر:-

سوف تُقام مباراة سموحة والنصر اليوم الخميس الموافق ليوم 20 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الأسكندرية بمدينة الأسكندرية، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة سموحة والنصر:-

سوف تكون مباراة سموحة والنصر منقولة حصرياً على قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي وقناة النيل للرياضة الفضائية، وأيضاً قناة dmc sports الفضائية وقناة ON SPORT الفضائية.

أخر تحضيرات سموحة والنصر للمباراة:-

سيدخل فريق سموحة المواجهة تحت قيادة مدربه التشيكي ستراكا عازماً على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وذلك بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية من عمر المسابقة على حساب ضيفه فريق طنطا، مما جعل الفريق السكندري يحصد نقطته الرابعة بعدما كان قد تعادل في الجولة الأولى من عمر الدوري.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق سموحة في الموسم الحالي هو إنهاء الدوري الممتاز ضمن الأربعة الكبار، حتى يضمن بالتالي مقعده في إحدى المسابقات الأفريقية في العام بعد المقبل سواء كان ذلك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، علماً بأن فريق سموحة كان قد شارك في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي في نسخة العام الحالي ولكنه تم إقصائه من دور المجموعات.

أما على الجانب الآخر فسوف يبحث فريق النصر عن تحقيق ربما ما قد يسمى بمعجزة ويفوز على مُضيفه فريق سموحة في قلب الأسكندرية، علماً بأنه في حالة تحقق ذلك فسوف يكون الإنتصار له في الموسم الحالي بعدما تعادل في مباراة وتعرض للخسارة في مباراة أخرى.

قائمة سموحة لمباراته أمام النصر:-