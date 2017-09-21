Advertisements

ترتيب الدوري الأسباني أصبح يشغل بال الكثير من متابعين الكرة حول العالم حيث أصبح من أقوي الدوريات، كما أنه يتميز بلياقة بدنية عالية وسرعة فائقة، ويسعى الفريق الملكي الحفاظ على لقب الليجا الإسباني بعد فوزه الموسم الماضي ليواصل الحصاد والسيطرة على الدوري الإسباني.

ترتيب الدوري الأسباني 2017\2018

استطاع فريق برشلونة أن يتصدر قائمة الدوري الأسباني برصيد 15 نقطة من خلال خمس مباريات استطاع أن يحقق الفوز فيهم بدون أي خسارة أو تعادل، وعلى النقيض الأخر يتواجد فريق ريال مدريد بالمركز السابع بعد خسارته أمس من فريق ريال بيتيس بهدف نظيف سجله أنطونيو سانابريا فى الدقيقة 90 ليحققوا الفوز على النادي الملكي.

Advertisements

وننشر لكم الآن ترتيب الدوري الإسباني:

فريق برشلونة فى المركز الأول برصيد 15 نقطة. فريق إشبيلية فى المركز الثاني برصيد 13 نقطة. فريق اتلتيكو مدريد فى المركز الثالث برصيد 11 نقطة. فريق فالنسيا فى المركز الرابع برصيد 9 نقطة. فريق ريال سوسيداد فى المركز الخامس برصيد 9 نقطة. فريق ريال بيتيس فى المركز السادس برصيد 9 نقطة. فريق ريال مدريد فى المركز السابع برصيد 8 نقطة. فريق اتليتك بلباو فى المركز الثامن برصيد 7 نقطة. فريق ديبورتيفو ليجانيس فى المركز التاسع برصيد 7 نقطة. فريق فياريال فى المركز العاشر برصيد 6 نقطة. فريق ليفانتي فى المركز الحادي عشر برصيد 6 نقطة. فريق لاس بالماس فى المركز الإثني عشر برصيد 6 نقطة. فريق إيبار فى المركز الثالث عشر برصيد 6 نقطة. فريق جيرونا فى المركز الرابع عشر برصيد 5 نقطة. فريق خيتافي فى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقطة. فريق ديبورتيفو لاكورونيا فى المركز السادس عشر برصيد 4 نقطة. فريق اسبانيول فى المركز السابع عشر برصيد 4 نقطة. فريق سيلتا فيجو فى المركز الثامن عشر برصيد 3 نقطة. فريق ألافيس فى المركز التاسع عشر برصيد 0 نقطة. فريق مالاجا فى المركز العشرون برصيد 0 نقطة.

والجدير بالذكر أن فريق ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان قد تراجع إلى المركز السابع بعد خسارة قاتلة أمام ريال بيتيس، وكانت المباراة فى ملعب سانتياجو برنابيو فى الجولة الخامسة من الدوري الأسباني، حيث لعب ريال مدريد 5 مباريات حصل فيهم على 8 نقاط فقط، وكان غياب كريستيانو رونالدو أحد الأسباب المؤدية إلى هبوط ريال مدريد فى ترتيب الدوري الإسباني.