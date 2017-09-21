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ترتيب الدوري الإنجليزي أصبح يشغل بال الكثير من متابعين الكرة المصرية، وذلك بعد انضمام النجم المصري الكبير محمد صلاح لنادي ليفربول الإنجليزي، وحقق صلاح نجاحاً رائعاً فى بداية مشواره الفني مع نادي ليفربول.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2017\2018

استطاع فريق مانشستر سيتي أن يتصدر قائمة الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة من خلال خمس مباريات استطاع أن يحقق الفوز فى أربع مباريات وتعادل فى مباراة واحدة،يليه فى المركز الثاني فريق مانشستر يونايتد برصيد 13 نقطة أيضاً، وفاز فى أربع مباريات وتعادل فى واحده، ويأتي بالمركز الثالث فريق تشيلسي برصيد 10 نقاط، ويأتي فريق ليفربول بالمركز الثامن برصيد 8 نقاط فقط.

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وننشر لكم الآن ترتيب الدوري الإنجليزي:

فريق مانشستر سيتي فى المركز الأول برصيد 13 نقطة. فريق مانشستر يونايتد فى المركز الثاني برصيد 13 نقطة. فريق تشيلسي فى المركز الثالث برصيد 10نقطة. فريق نيوكاسل فى المركز الرابع برصيد 9 نقطة. فريق توتنهام هوتسبر فى المركز الخامس برصيد 8 نقطة. فريق هدرسفيلد تاون فى المركز السادس برصيد 8 نقطة. فريق بيرنلي فى المركز السابع برصيد 8 نقطة. فريق ليفربول فى المركز الثامن برصيد 8 نقطة. فريق ويست بروميتش فى المركز التاسع برصيد 8 نقطة. فريق ساوثهامبتون فى المركز العاشر برصيد 8 نقطة. فريق واتفورد فى المركز الحادي عشر برصيد 8 نقطة. فريق ارسنــــــــال سيتي بالماس فى المركز الإثني عشر برصيد 7 نقطة. فريق ستوك سيتي سيتي بالماس فى المركز الإثني عشر برصيد 7 نقطة. فريق سوا نزي سيتي فريق ليستر سيتي فى المركز الرابع عشر برصيد 5 نقطة. فريق برايتون فى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقطة. فريق وستهام يونايتد فى المركز السادس عشر برصيد 4 نقطة. فريق ايفرتون فيجو فى المركز الثامن عشر برصيد 4 نقطة. فريق بورنموث فى المركز التاسع عشر برصيد 3 نقطة. فريق كريستال بالاس فى المركز العشرون برصيد 0 نقطة.

والجدير بالذكر أن المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد جوزية مورينيو يرغب فى تقوية الفريق من خلال التعاقد مع اللاعب الكبير أليكسيس سانشيز لاعب فريق الأرسنال، وكان قريباً جداً للانتقال إلى السيتي ولكن إدارة فريقة أصرت على بقاءه موسم أخر.

ولكن تراجع فريق مانشستر سيتي عن شراء اللاعب سانشيز بعد تألق كل من سيرجيو أجويرو وجابرييل خيسوس.