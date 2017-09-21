موعد مشاهدة مباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز يوم الخميس 21-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز، يحل وصيف الموسم الماضي فريق مصر المقاصة ضيفاً على نظيره فريق الإنتاج الحربي اليوم الخميس الموافق ليوم 21 من شهر سبتمبر الحالي في مباراة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربي:-

سوف تُقام مباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربي اليوم الخميس الموافق ليوم 21 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربي:-

سوف تكون مباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربي منقولة حصرياً على قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي وقناة النيل للرياضة الفضائية، وأيضاً كلاً من قناة dmc sports الفضائية وقناة ON SPORT الفضائية.

أخر تحضيرات مصر المقاصة والإنتاج الحربي للمباراة:-

سيدخل فريق مصر المقاصة المواجهة تحت قيادة مدربه الواعد مؤمن سليمان عازماً على تحقيق إنتصاره الأول في مشواره في الدوري المصري في الموسم الحالي، وذلك بعدما تعادل في الجولة الأولى من عمر المسابقة كما تأجلت أيضاً مباراته الثانية أمام حامل اللقب فريق الأهلي.

ولكن يبدو أنه من الجيد أن تلك المباراة تم تأجيلها وخاصة وأن فريق مصر المقاصة ليس هو نفس الفريق الذي تألق في الموسم الماضي مع المدرب إيهاب جلال، مما يؤكد على أن المدرب الجديد مؤمن سليمان يحتاج إلي المزيد من العمل وبذل الجهد مع الفريق حتى يصل به للمستوى العالي الذي كان عليه، علماً بأن ذلك المستوى سيجعل فريق مصر المقاصة يُشارك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في العام المقبل.

أما على الجانب الآخر فالحال هو ذاته بالنسبة لفريق الإنتاج الحربي، حيث يبحث الفريق تحت قيادة مدربه المخضرم مختار مختار عن فوزه الأول بعدما تعادل في أول جولتين من عمر المسابقة.

قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة مصر المقاصة:-

عامر عامر – محمد موسى – لؤي وائل – فادي نجاح – محمود رزق – عبد الرحمن فاروق – السيد الشبراوي – أسامة محمد – أحمد شديد قناوي – أيزي وليلة – شهاب الدين أحمد – مصطفى الجمل – إسلام رشدي – عبد العزيز موسى – محمد الفيل – عبد الرحمن بوجي – عمرو السعيد – محمد خليفة – محمد عصام

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