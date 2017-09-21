موعد مشاهدة مباريات الدوري الفرنسي يوم الجمعة 22-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الفرنسي

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موعد مباريات الدوري الفرنسي، يستعد فريق نيس لإستقبال نظيره فريق أنجيه في مباراة معقدة نسبياً على الطرفين يوم الجمعة الموافق ليوم 22 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب أليانز ريفييرا بجنوب فرنسا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة نيس وأنجيه:-

سوف تُقام مباراة نيس وأنجيه يوم الجمعة الموافق ليوم 22 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب أليانز ريفييرا بجنوب فرنسا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة نيس وأنجيه:-

سوف تكون مباراة نيس وأنجيه منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الفرنسي، على أن يتم نقل مباراة نيس وأنجيه تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 8 المشفرة بصوت المعلق الحبيب بن علي.

أخر تحضيرات نيس لمباراته أمام أنجيه:-

سيدخل فريق نيس المواجهة تحت قيادة مدربه السويسري لوسيان فافر عازماً على تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي في مشواره في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي والإنتصار الثالث على التوالي على مستوى جميع المسابقات، ليؤكد بذلك للجميع ولجماهيره بصفة خاصة أنه قد إستعاد المستوى الذي كان عليه طوال الموسم الماضي.

ويأتي ذلك عقب الإنطلاقة الكارثية لفريق نيس في الموسم الحالي، والتي أسفرت عن إقصائه من الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما أسفرت أيضاً عن تعرضه إلي 3 هزائم متتالية في إنطلاقة مشواره في الدوري الفرنسي.

ولكن فريق نيس تغير تماماً منذ إنتهاء فترة التوقف الدولي الماضية وعاد للواجهة من جديد، وخاصة في ظل تألق كلاً من مهاجميه الفرنسي الواعد ألاساني بليا والإيطالي المشاكس ماريو بالوتيلي، ولعل أبرز دليل على أن فريق نيس قد عاد من جديد هو إكتساحه لحامل لقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي فريق موناكو بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في الجولة قبل الماضية من عمر الدوري وتحديداً في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الحالي.

ترتيب نيس وأنجيه في الدوري الفرنسي:-