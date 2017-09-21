موعد مشاهدة مباراة موناكو وليل في الدوري الفرنسي يوم الجمعة 22-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة موناكو وليل في الدوري الفرنسي، يحل حامل اللقب في الموسم الماضي فريق موناكو ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ليل في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الجمعة الموافق ليوم 22 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب متروبول الجديد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة موناكو وليل:-

سوف تُقام مباراة موناكو وليل يوم الجمعة الموافق ليوم 22 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب متروبول الجديد، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة موناكو وليل:-

سوف تكون مباراة موناكو وليل منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الفرنسي، على أن يتم نقل مباراة موناكو وليل تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 6 بصوت المعلق جواد بده.

أخر تحضيرات موناكو وليل للمباراة:-

سيدخل فريق موناكو المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل مواصلة مطاردة المتصدر فريق باريس سان جيرمان والذي أصبح يبتعد عنه بفارق 3 نقاط فقط.

وتبدو المواجهة في غاية الأهمية بالنسبة لفريق الإمارة وخاصة وأنه مقبل على مواجهات في غاية الصعوبة طوال الفترة المقبلة، حيث سيصطدم بكلاً من فريق بورتو البرتغالي وفريق بيشكتاش التركي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما سيصطدم أيضاً بكلاً من فريق مونبلييه وفريق أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي.

أما على الجانب الآخر فيرغب فريق ليل وتحت قيادة مدربه الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا الخروج من سلسلة نتائجه السلبية، حيث لم يعرف الفريق طعم الفوز على الإطلاق سوى في الجولة الأولى فقط من عمر الدوري، وبالتالي فإن الضغوطات كبيرة للغاية عليه وخاصة وأن الفريق يتواجد حالياً قريباً من منطقة الخطر في قاع ترتيب الدوري الفرنسي.

ترتيب موناكو وليل في الدوري الفرنسي:-

2- موناكو 15 نقطة

17- ليل 5 نقاط

مشوار موناكو في الدوري الفرنسي حتى الآن:-

موناكو 3-2 تولوز

ديجون 1-4 موناكو

ميتز 0-1 موناكو

موناكو 6-1 أولمبيك مارسيليا

نيس 4-0 موناكو

موناكو 3-0 ستراسبورغ

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