موعد مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورغ في الدوري الألماني يوم الجمعة 22-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورغ في الدوري الألماني، يستعد حامل اللقب في أخر 5 مواسم فريق بايرن ميونخ لإستقبال نظيره فريق فولفسبورغ يوم الجمعة الموافق ليوم 22 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الألماني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورغ:-

سوف تُقام مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورغ يوم الجمعة الموافق ليوم 22 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وفولفسبورغ:-

سوف تكون مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورغ منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الألماني، على أن يتم نقل مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورغ تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 5 المشفرة بصوت المعلق حسن العيدروس.

أخر تحضيرات بايرن ميونخ لمباراته أمام فولفسبورغ:-

سيدخل فريق بايرن ميونخ المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي عازماً على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، ولكن الأهم من ذلك هو الإستمرار في تقديم مستوى جيد بعد البداية المخيبة للفريق البافاري في مطلع الموسم الحالي، والتي جعلت العديد من جماهيره غير راضي تماماً على الفريق وبالأخص المدرب كارلو أنشيلوتي.

ولعل ذلك الأمر كان واضحاً منذ المعسكر الصيفي الماضي للفريق، ولكن وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن المدرب كارلو أنشيلوتي قد وعد الجماهير البافارية بأن مستوى الفريق سوف يتحسن تدريجياً مع مرور الأسابيع، وإذا نظرنا إلي أرض الواقع سنجد أن الفرصة مثالية للفريق البافاري لكي يرد على منتقديه في الفترة المقبلة.

وذلك لما ينتظره من مباريات في غاية الصعوبة محلياً وأوروبياً، حيث سيواجه فولفسبورغ وهيرتا برلين وهامبورغ ولايبزيغ محلياً، كما سيواجه كلاً من باريس سان جيرمان الفرنسي وسيلتك الإسكتلندي أوروبياً.

ترتيب بايرن ميونخ وفولفسبورغ في الدوري الألماني:-

2- بايرن ميونخ 12 نقطة

13- فولفسبورغ 5 نقاط

مشوار بايرن ميونخ في البوندسليغا حتى الآن:-