موعد مشاهدة مباراة الصفاقسي والفتح الرباطي في إياب ربع نهائي كأس الإتحاد الأفريقي يوم الجمعة 22-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الصفاقسي والفتح الرباطي في كأس الإتحاد الأفريقي، يستعد فريق الصفاقسي التونسي لإستقبال نظيره فريق الفتح الرباطي المغربي في ديربي مغاربي منتظر يوم الجمعة الموافق ليوم 22 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الطيب مهيري، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م.

موعد مباراة الصفاقسي والفتح الرباطي:-

سوف تُقام مباراة الصفاقسي والفتح الرباطي يوم الجمعة الموافق ليوم 22 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الطيب مهيري، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الصفاقسي والفتح الرباطي:-

سوف تكون مباراة الصفاقسي والفتح الرباطي منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، على أن يتم نقل مباراة الصفاقسي والفتح الرباطي تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 1 المشفرة بصوت المعلق محمد بركات.

أخر تحضيرات الصفاقسي والفتح الرباطي للمباراة:-

سيدخل فريق الصفاقسي المواجهة عازماً على تدارك تأخره وقلب الطاولة لصالحه من أجل الظفر ببطاقة التأهل إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، وذلك بعدما كان قد خسر موقعة الذهاب في الرباط في الأسبوع الماضي بهدف وحيد مقابل لا شئ، مما جعل بالتالي مهمته في موقعة الإياب معقدة نسبياً و لكنها ليست مستحيلة بكل تأكيد وخاصة وأنه سيلعب وسط جماهيره الغفيرة والتي من شأنها أن تصنع الفارق لصالح فريقها.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق الفتح الرباطي أن يتمكن من المحافظة على تقدمه ذهاباً من أجل المُضي قدماً في المسابقة الأفريقية، علماً بأن الهدف الرئيسي للفريق المغربي ليس فقط التأهل إلي المربع الذهبي وإنما المنافسة بقوة على اللقب الأفريقي ومحاولة التتويج به في نهاية المطاف.

مشوار الصفاقسي في دور المجموعات:-

الصفاقسي 1-0 مبابان

مولودية الجزائر 2-1 الصفاقسي

الصفاقسي 3-0 بلاتينيوم ستارز

بلاتينيوم ستارز 1-1 الصفاقسي

مبابان 1-3 الصفاقسي

الصفاقسي 4-0 مولودية الجزائر

مشوار الفتح الرباطي في دور المجموعات:-