موعد مشاهدة مباراة وادي دجلة وطنطا في الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة 22-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة وادي دجلة وطنطا في الدوري المصري الممتاز، يحل فريق وادي دجلة ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق طنطا يوم الجمعة الموافق ليوم 22 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب طنطا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة وادي دجلة وطنطا:-

سوف تُقام مباراة وادي دجلة وطنطا يوم الجمعة الموافق ليوم 22 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب طنطا، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة وادي دجلة وطنطا:-

سوف تكون مباراة وادي دجلة وطنطا منقولة حصرياً على قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي وقناة النيل للرياضة الفضائية، كما ستكون أيضاً منقولة على كلاً من قناة dmc sports الفضائية وقناة ON SPORT الفضائية.

أخر تحضيرات وادي دجلة وطنطا للمباراة:-

سيدخل فريق وادي دجلة المواجهة تحت قيادة مدربه الواعد أحمد حسام ميدو عازماً على تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي في مشواره في الدوري المصري في الموسم الحالي، وذلك بعدما فاز في الجولة الماضية من عمر المسابقة على حساب ضيفه فريق إنبي، علماً بأنه كان قد بدأ مشواره بالخسارة على يد مُضيفه فريق المصري البورسعيدي.

أما على الجانب الآخر فسوف يبحث فريق طنطا تحت قيادة مدربه خالد عيد عن فوزه الأول في الموسم الحالي، وذلك بعدما تعادل في الجولة الأولى ومن ثم تعرض للخسارة في الجولة الثانية من عمر الدوري.

قائمة طنطا لمباراته أمام وادي دجلة:-

إسلام طارق – أحمد الشيخ – محمود مسعود – محمد أسعد – عمرو نبيل – رضا العزب – أحمد خالد – محمد عادل – محمد جبل – مصطفى أمين – محمود غالي – محمد جابر – حسام جلال – جوزيف بيسه – حمادة الغنام – إسلام الفار – مهاب سعيد – محمد جودة – مصطفى محمد – بوبا منسواه

ترتيب وادي دجلة وطنطا في الدوري المصري الممتاز:-

7- وادي دجلة 3 نقاط

14- طنطا نقطة واحدة

مشوار وادي دجلة في الدوري المصري حتى الآن:-

المصري البورسعيدي 1-0 وادي دجلة

وادي دجلة 2-1 إنبي

مشوار طنطا في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-