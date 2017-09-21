موعد مشاهدة مباراة المقاولون والإتحاد في الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة 22-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة المقاولون العرب والإتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، يصطدم فريق المقاولون العرب بضيفه فريق الإتحاد السكندري في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الجمعة الموافق ليوم 22 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب عثمان أحمد عثمان بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة المقاولون العرب والإتحاد السكندري:-

سوف تُقام مباراة المقاولون العرب والإتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق ليوم 22 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب عثمان أحمد عثمان بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة المقاولون العرب والإتحاد السكندري:-

سوف تكون مباراة المقاولون العرب والإتحاد السكندري منقولة حصرياً على قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي وقناة النيل للرياضة الفضائية، كما ستكون منقولة أيضاً على كلاً من قناة dmc sports الفضائية وقناة ON SPORT الفضائية.

أخر تحضيرات المقاولون العرب والإتحاد السكندري للمباراة:-

سيدخل فريق المقاولون العرب المواجهة عازماً على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية التي حققها في إنطلاقة الموسم الحالي، حيث فاز فريق المقاولون في الجولة الأولى من عمر المسابقة على حساب فريق الرجاء، ومن ثم فرض التعادل على فريق الإسماعيلي وخرج من المباراة غانماً بنقطة واحدة ثمينة للغاية في بداية المشوار.

أما على الجانب الآخر فسوف يبحث فريق الإتحاد السكندري عن تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي في مشواره في الدوري المصري في الموسم الحالي، وذلك بعدما كان قد فاز في الجولة الماضية من عمر الدوري على حساب فريق النصر، علماً بأن فريق الإتحاد السكندري كان قد بدأ مشواره بالخسارة على يد فريق الإسماعيلي.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق الإتحاد السكندري في الموسم الحالي هو إنهاء المسابقة ضمن الأربعة الكبار حتى يحجز مقعده في إحدى المسابقات الأفريقية.

ترتيب المقاولون العرب والإتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز:-

2- المقاولون العرب 4 نقاط

8- الإتحاد السكندري 3 نقاط

مشوار المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-

المقاولون العرب 3-0 الرجاء

الإسماعيلي 1-1 المقاولون العرب

مشوار الإتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-