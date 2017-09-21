موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري يوم الجمعة 22-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز، يحل فريق الزمالك ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق المصري البورسعيدي في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الجمعة الموافق ليوم 22 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي:-

سوف تُقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي يوم الجمعة الموافق ليوم 22 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي:-

سوف تكون مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي منقولة حصرياً على قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي وقناة النيل للرياضة الفضائية، وأيضاً ستكون منقولة على كلاً من قناة dmc sports الفضائية وقناة ON SPORT الفضائية.

أخر تحضيرات الزمالك والمصري البورسعيدي للمباراة:-

سيدخل فريق الزمالك المواجهة تحت قيادة مدربه المونتينيغري نيبوشا عازماً على تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي في مشواره في الدوري المصري في الموسم الحالي، وذلك بعدما فاز في الجولة الماضية من عمر المسابقة على حساب ضيفه فريق الداخلية، علماً بأنه كان قد بدأ مشواره في الموسم بالتعادل أمام مُضيفه فريق الإنتاج الحربي.

ولعل ما يُزيد من أهمية المباراة أن فوز الفارس الأبيض سوف يجعله متصدراً لترتيب الدوري، وهو بكل تأكيد الأمر الذي لن يرضى به فريق المصري البورسعيدي تحت قيادة مدربه حسام حسن، وخاصة لآنه هو من يتربع على عرش الصدارة حالياً بعدما حقق فوزين على التوالي في إنطلاقة مشواره في الدوري.

قائمة المصري البورسعيدي لمباراته أمام الزمالك:-

أحمد بوسكا – محمود السيد – محمد حمدي – إسلام صلاح – إسلام أبو سليمة – أحمد عبد الموجود – محمد كوفي – مصطفى علي – فريد شوقي – أحمد سالم صافي – عمر كمال عبد الواحد – شيخ موكورو – عمرو موسى – أحمد جمعة – محمد عبد اللطيف – علاء علي – عبد الله بيكا – أحمد عيد عبد الملك – عبد الناصر – أرستيدي بانسي

ترتيب الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز:-