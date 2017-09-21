موعد مباراة الأهلي والباطن في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين يوم الجمعة 22-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والباطن في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، يحل فريق الأهلي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق الباطن في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الجمعة الموافق ليوم 22 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الباطن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والباطن:-

سوف تُقام مباراة الأهلي والباطن يوم الجمعة الموافق ليوم 22 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الباطن، وذلك في تمام الساعة 18:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و17:35 مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والباطن:-

سوف تكون مباراة الأهلي والباطن منقولة حصرياً على شبكة قنوات MBC Pro Sports، وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين منذ الموسم الماضي ويتم بث قنواتها على القمر الصناعي عرب سات.

أخر تحضيرات الأهلي والباطن:-

سيدخل فريق الأهلي المواجهة تحت قيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف عازماً على العودة من جديد إلي سكة الإنتصارات، والذي لم يعرفه في أخر 3 مباريات رسمية له سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأسيوي.

وعلى الرغم من أن فريق الأهلي قد تم إقصائه من الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا 2017 م، إلا أن الفريق يبدو عازماً على المنافسة الآن بقوة على لقب دوري عبد اللطيف جميل وخاصة وأنه لا يبتعد بفارق كبير عن صدارة ترتيب الدوري.

أما على الجانب الآخر فيبدو صاحب الأرض فريق الباطن يمر بفترة مثالية للغاية، وذلك بعدما حقق 3 إنتصارات متتالية في إنطلاقة مشواره في الموسم الحالي، مما جعله بالتالي يتربع على عرش صدارة ترتيب الدوري رفقة حامل اللقب في الموسم الماضي فريق الهلال، وهو ما سيُعطيه أفضلية كبيرة قبل هذه المواجهة المقبلة أمام فريق الأهلي.

ترتيب الأهلي والباطن في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين:-

1- الباطن 9 نقاط

6- الأهلي 4 نقاط

مشوار الأهلي في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين حتى الآن:-

الإتفاق 2-1 الأهلي

الأهلي 4-0 الفتح

الأهلي 1-1 النصر

مشوار الباطن في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين حتى الآن:-