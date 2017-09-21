موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين يوم الجمعة 22-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، يستعد فريق النصر لإستقبال نظيره الصاعد حديثاً إلي دوري الأضواء فريق الفيحاء يوم الجمعة الموافق ليوم 22 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م.

موعد مباراة النصر والفيحاء:-

سوف تُقام مباراة النصر والفيحاء يوم الجمعة الموافق ليوم 22 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك في تمام الساعة 20:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و19:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء:-

سوف تكون مباراة النصر والفيحاء منقولة حصرياً على شبكة قنوات MBC Pro Sports المشفرة، وهي المالكة لحقوق نقل دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين منذ الموسم الماضي، علماً بأنه يتم بثها على القمر الصناعي عرب سات.

أخر تحضيرات النصر والفيحاء للمباراة:-

سيدخل فريق النصر المواجهة تحت قيادة مدربه ريكاردو غوميز عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك بعدما سقط الفريق العالمي في فخ التعادل في أخر لقائين له في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، مما جعله بالتالي يتراجع إلي المركز الخامس في ترتيب الدوري بعيداً عن أصحاب صدارة الدوري.

وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى إلي طموحات وتطلعات جماهير نادي النصر، والتي تأمل أن يُنافس فريقها على لقب الدوري في الموسم الحالي رفقة بقية كبار الأندية السعودية.

اما على الجانب الآخر فسوف يبحث فريق الفيحاء الصاعد حديثاً إلي أضواء دوري عبد اللطيف جميل عن الخروج بنقطة من أمام مُضيفه الثقيل فريق النصر، وذلك في إطار سعيه لتجميع أكبر عدد ممكن من النقاط من أجل تأمين مركزه في وسط الترتيب وبعيداً عن مناطق الهبوط.

ترتيب النصر والفيحاء في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين:-

5- النصر 5 نقاط

13- الفيحاء نقطة واحدة

مشوار النصر في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين حتى الآن:-

الفيصلي 1-3 النصر

النصر 2-2 الإتفاق

الأهلي 1-1 النصر

مشوار الفيحاء في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين حتى الآن:-