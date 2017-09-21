موعد مباراة توتنهام ووست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق وست هام يونايتد في ديربي لندني من العيار الثقيل يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد:-

سوف تُقام مباراة توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد:-

سوف تكون مباراة توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة الحصرية لحقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يتم تحديد القناة الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد ومعلق هذه المباراة فيما بعد.

أخر تحضيرات توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد للمباراة:-

سيدخل فريق توتنهام هوتسبير المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وخاصة بعدما ضمن تأهله في منتصف الأسبوع وتحديداً في يوم الثلاثاء الماضي إلي الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن هدف فريق السبيرز الرئيسي هو المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ومحاولة التتويج به في نهاية المطاف، بعدما فشل في تحقيق ذلك في أخر موسمين على الرغم من إقترابه كثيراً من هدفه.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق وست هام يونايتد تحت قيادة مدربه الكرواتي سلافين بيليتش أن يستمر في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وذلك من أجل تعويض جماهيره عن الإنطلاقة الكارثية له في الموسم الحالي، والتي جعلته بالتالي يُصارع من أجل تفادي الهبوط منذ الأسابيع الأولى من عمر الدوري.

ترتيب توتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز:-