موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستعد فريق مانشستر سيتي لإستقبال نظيره فريق كريستال بالاس يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس:-

سوف تُقام مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس:-

سوف تكون مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس، وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز على أن يتم تحديد القناة الناقلة ومعلق مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس فيما بعد.

أخر تحضيرات مانشستر سيتي لمباراته أمام كريستال بالاس:-

سيدخل فريق مانشستر سيتي المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا باحثاً عن تحقيق إنتصاره السادس على التوالي على صعيد جميع المسابقات التي يُشارك بها في الموسم الحالي، وذلك من أجل التأكيد على قوته الضاربة في الموسم الحالي والتي أسفرت حتى هذه اللحظة عن تربعه على عرش صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وإن كان ذلك مناصفة مع جاره وعدوه اللدود فريق مانشستر يونايتد.

ولكن ما هم مؤكد أن فريق مانشستر سيتي قد تغير تماماً في الموسم الحالي عن الموسم السابق، وخاصة من ناحية الأداء سواء من الناحية الهجومية أو من الناحية الدفاعية، مما ساعد الفريق بالتالي على التألق وقهر جميع المنافسين حتى الآن دون أي وجود أي عقبات أمامه مهما كان حجم الفريق الذي يُقابله سواء كان كبيراً أم صغيراً.

مشوار مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:-

برايتون 0-2 مانشستر سيتي

مانشستر سيتي 1-1 إيفرتون

بورنموث 1-2 مانشستر سيتي

مانشستر سيتي 5-0 ليفربول

واتفورد 0-6 مانشستر سيتي

ترتيب مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز:-