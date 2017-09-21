موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ساوثهامبتون في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب سانت ماري، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون:-

سوف تُقام مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب سانت ماري، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون:-

سوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس، وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز على أن يتم تحديد القناة الناقلة ومعلق المباراة فيما بعد.

أخر تحضيرات مانشستر يونايتد لمباراته أمام ساوثهامبتون:-

سيدخل فريق مانشستر يونايتد المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي يُحققها الفريق منذ إنطلاقة الموسم الحالي، والتي جعلته بالتالي متواجد حالياً في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مناصفة مع المتصدر فريق مانشستر سيتي.

وحتى الآن خاض فريق مانشستر يونايتد 5 مواجهات في البريمرليغ ولم يتعرض للخسارة في أي مباراة منها، ليتأكد بذلك أن هدف الفريق الرئيسي في الموسم الحالي هو المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي ومحاولة التتويج به في نهاية المطاف، وإضافة لذلك أيضاً سيكون الفريق مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة تقديم أداء جيد في مسابقة دوري أبطال أوروبا والذهاب فيها إلي أبعد نقطة ممكنة.

هذا وسيفتقد فريق مانشستر يونايتد لخدمات 4 من لاعبيه في هذه المباراة بداعي الإصابة، وهم بول بوغبا وزلاتان إبراهيموفيتش ولوك شو وماركوس روخو.

مشوار مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:-

مانشستر يونايتد 4-0 وست هام يونايتد

سوانزي سيتي 0-4 مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد 2-0 ليستر سيتي

ستوك سيتي 2-2 مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد 4-0 إيفرتون

ترتيب مانشستر يونايتد وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز:-