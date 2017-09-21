موعد مباراة تشيلسي وستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي وستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحل حامل اللقب في الموسم الماضي فريق تشيلسي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ستوك سيتي في مباراة مرتقبة بين الطرفين على أرضية ملعب بريطانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة تشيلسي وستوك سيتي:-

سوف تُقام مباراة تشيلسي وستوك سيتي يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب بريطانيا، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وستوك سيتي:-

سوف تكون مباراة تشيلسي وستوك سيتي منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس، وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز على أن يتم تحديد القناة الناقلة ومعلق مباراة تشيلسي وستوك سيتي فيما بعد.

أخر تحضيرات تشيلسي وستوك سيتي للمباراة:-

سيدخل فريق تشيلسي المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وذلك من أجل الإقتراب أكثر من صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي في إطار سعيه للمحافظة على لقبه بطلاً للموسم الثاني على التوالي.

وعلى الرغم من أن إنطلاقة فريق تشيلسي في الموسم لم تكن جيدة نوعاً ما، إلا أن الفريق سرعان ما إستفاق سريعاً وعاد من جديد إلي تألقه وخاصة بعد التدعيمات التي قامت بها إدارة النادي قبيل إغلاق أبواب الميركاتو الصيفي الماضي.

هذا ومن المقرر أن يفتقد فريق تشيلسي في هذه المباراة 3 من أبرز عناصره، وهم الإسباني بيدرو رودريغز والإنجليزي داني درينكووتر بداعي الإصابة بالإضافة إلي البرازيلي دافيد لويز بداعي الإيقاف.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق ستوك سيتي تحت قيادة مدربه المخضرم مارك هيوز أن يتعافى بشكل سريع، وذلك بعدما تم إقصاء الفريق من الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية على يد فريق بريستول سيتي والذي فاز عليه بهدفين مقابل لا شئ في يوم الثلاثاء الماضي، مما يُحتم على فريق ستوك سيتي ضرورة مصالحة جماهيره حينما يصطدم بضيفه فريق تشيلسي.

ترتيب تشيلسي وستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز:-