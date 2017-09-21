موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ليستر سيتي في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب كينغ باور، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي:-

سوف تُقام مباراة ليفربول وليستر سيتي يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب كينغ باور، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي:-

سوف تكون مباراة ليفربول وليستر سيتي منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس، وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز على أن يتم تحديد القناة الناقلة ومعلق مباراة ليفربول وليستر سيتي فيما بعد.

أخر تحضيرات ليفربول لمباراته أمام ليستر سيتي:-

سيدخل فريق ليفربول المواجهة تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب عازماً على مصالحة جماهيره الغاضبة، وذلك عقب النتائج السلبية التي حققها فريق الريدز في الأونة الآخيرة والتي كانت أخرها خسارته على يد مُضيفه فريق ليستر سيتي في يوم الثلاثاء الماضي، ليتم إقصائه على إثرها من الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

وربما ما يُزيد الأمور تعقيداً أن فريق ليفربول لم يتمكن من تحقيق الفوز في أخر 4 مباريات رسمية له على صعيد جميع المسابقات، وذلك على الرغم من أنه خاض لقائين منهم على أرضية ملعبه أنفيلد رود، مما زاد القلق كثيراً بين جماهيره والتي أصبحت تخشى كثيراً على مستقبل فريقها في بقية أطوار الموسم الحالي.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق ليفربول في الموسم الحالي هو المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، ومن أجل تحقيق ذلك الهدف يجب عليه الإستفاقة سريعاً من عثراته الآخيرة قبيل فوات الأوان، علماً بأنه سوف يفتقد في مباراته أمام فريق ليستر السنغالي ساديو ماني والذي غاب بدوره عن الفريق في الأونة الآخيرة بداعي الإيقاف.

ترتيب ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز:-