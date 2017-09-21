موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الإنجليزي

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موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، يستعد فريق بيرنلي لإستقبال نظيره الصاعد حديثاً إلي أضواء البريمرليغ فريق هادرسفيلد تاون يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب تيرف مور، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة بيرنلي وهادرسفيلد تاون:-

سوف تُقام مباراة بيرنلي وهادرسفيلد تاون يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب تيرف مور، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة بيرنلي وهادرسفيلد تاون:-

سوف تكون مباراة بيرنلي وهادرسفيلد تاون منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس، وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز على أن يتم تحديد القناة الناقلة ومعلق مباراة بيرنلي وهادرسفيلد تاون فيما بعد.

أخر تحضيرات بيرنلي وهادرسفيلد تاون للمباراة:-

سيدخل فريق بيرنلي المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك بعدما تم إقصائه من الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية على يد فريق ليدز يونايتد بركلات الترجيح عقب إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي من عمر اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

أما على الجانب الآخر فيبدو الحال متشابهاً تماماً حيث تم إقصاء فريق هادرسفيلد تاون هو الآخر من الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، وذلك عقب خسارته على يد مُضيفه فريق كريستال بالاس بهدف وحيد مقابل لا شئ.

أما على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز فتبدو وضعية كلاً من فريق بيرنلي وفريق هادرسفيلد تاون متشابهة أيضاً، حيث حقق كلاً منهما الفوز في لقائين وسقطا في فخ التعادل في لقائين وذلك في مقابل تعرض كلاً منهما للخسارة في مباراة واحدة فقط، مما يجعل المواجهة بينهما في غاية الأهمية نظراً لأهمية النقاط الثلاث.

ترتيب بيرنلي وهادرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز:-

6- هادرسفيلد تاون 8 نقاط

7- بيرنلي 8 نقاط

مشوار بيرنلي في الدوري الإنجليزي حتى الآن:-

تشيلسي 2-3 بيرنلي

بيرنلي 0-1 وست بروميتش ألبيون

توتنهام هوتسبير 1-1 بيرنلي

بيرنلي 1-0 كريستال بالاس

ليفربول 1-1 بيرنلي

مشوار هادرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي حتى الآن:-