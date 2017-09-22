موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الإنجليزي

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موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، يستعد فريق إيفرتون لإستقبال نظيره فريق بورنموث يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب غوديسون بارك بمدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة إيفرتون وبورنموث:-

سوف تُقام مباراة إيفرتون وبورنموث يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب غوديسون بارك بمدينة ليفربول، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وبورنموث:-

سوف تكون مباراة إيفرتون وبورنموث منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يتم نقل مباراة إيفرتون وبورنموث تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 11 المشفرة بصوت المعلق الحبيب بن علي.

أخر تحضيرات إيفرتون وبورنموث للمباراة:-

سيدخل فريق إيفرتون المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي المخضرم رونالد كومان عازماً على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وذلك بعدما نجح في تخطي عقبة الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية في الأسبوع الماضي، وخاصة وأن فريق إيفرتون قبلها كان يمر بفترة سيئة للغاية على جميع المستويات محلياً وأوروبياً.

حيث تعرض فريق التوفيز إلي 5 هزائم على التوالي منها 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ومباراة واحدة في مسابقة الدوري الأوروبي، مما جعل فريق إيفرتون يتراجع كثيراً على مستوى ترتيب البريمرليغ إلي قاع الترتيب، وهو بكل تأكيد ما لا يرقى إلي تطلعات وطموحات جماهيره وخاصة وأن الهدف الرئيسي للفريق في الموسم الحالي هو إنهاء البريمرليغ ضمن الأربعة الكبار حتى يضمن مقعده في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أما على الجانب الآخر فيبدو أن فريق بورنموث قد نجح في تخطي محنته هو أيضاً والتي مر بها منذ إنطلاقة الموسم الحالي، ولكنه تمكن من تحقيق الفوز في أخر لقائين رسميين له وإضافة لذلك ضمن مقعده في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية على حساب فريق برايتون.

ترتيب إيفرتون وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز:-