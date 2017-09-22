موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الإنجليزي

Advertisements

موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، يستعد فريق سوانزي سيتي لإستقبال نظيره فريق واتفورد في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الحرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة سوانزي سيتي وواتفورد:-

سوف تُقام مباراة سوانزي سيتي وواتفورد يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الحرية، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة سوانزي سيتي وواتفورد:-

سوف تكون مباراة سوانزي سيتي وواتفورد منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يتم نقل مباراة سوانزي سيتي وواتفورد تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 8 المشفرة بصوت المعلق علي لفتة.

أخر تحضيرات سوانزي سيتي وواتفورد للمباراة:-

سيدخل فريق سوانزي سيتي المواجهة تحت قيادة مدربه بول كليمنت عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وخاصة بعدما نجح الفريق في تخطي عقبة الدور الثالث من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية في يوم الثلاثاء الماضي، وذلك عقب فوزه على حساب مُضيفه فريق ريدينغ بهدفين مقابل لا شئ.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق سوانزي سيتي سيكون مُطالباً من جماهيره بضرورة تحقيق الفوز في مباراته أمام فريق واتفورد، وذلك من أجل الإبتعاد أكثر عن منطقة الخطر وقاع ترتيب البريمرليغ في حالة أراد الفريق تفادي الصراع من أجل الهبوط منذ الأسابيع الأولى.

أما على الجانب الآخر فيأمل فريق واتفورد تحت قيادة مدربه البرتغالي ماركو سيلفا أن يتعافى بشكل سريع من الخسارة القاسية التي تعرض لها في الجولة الماضية من عمر البريمرليغ، والتي جائت على يد ضيفه فريق مانشستر سيتي بستة أهداف مقابل لا شئ.

وبالتالي فإن الفريق سيكون مُطالباً هو الآخر بضرورة تحقيق النقاط الثلاث من أجل الإرتقاء أكثر في ترتيب البريمرليغ ولم لا المنافسة من أجل مقعد أوروبي.

ترتيب سوانزي سيتي وواتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز:-