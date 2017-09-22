موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي يوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي، يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق مونبلييه يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب لاموسون، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه:-

سوف تُقام مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب لاموسون، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه:-

سوف تكون مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الفرنسي، على أن يتم نقل مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 6 المشفرة بصوت المعلق علي محمد علي.

أخر تحضيرات باريس سان جيرمان لمباراته أمام مونبلييه:-

سيدخل فريق باريس سان جيرمان المواجهة عازماً على تحقيق إنتصاره السابع على التوالي في مشواره في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وذلك من أجل الإستمرار منفرداً بصدارة ترتيب الدوري لأسبوع أخر في إطار سعيه لإستعادة اللقب الذي إنتزعه منه فريق موناكو في الموسم الماضي.

ولا شك أن فريق باريس سان جيرمان يُعد مرشحاً بارزاً لحصد لقب الدوري الفرنسي، وليس ذلك فحسب بل مرشحاً أيضاً للسيطرة على جميع ألقاب الكرة الفرنسية، ويعود ذلك بكل تأكيد لما أصبح الفريق الباريسي يمتلكه من قوة كبيرة في تشكيلته بعدما ضم كلاً من النجم البرازيلي نيمار جونيور والنجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي.

مما جعل فريق باريس سان جيرمان مرشحاً أيضاً للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي رفقة عمالقة القارة الأوروبية.

ترتيب باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي:-

1- باريس سان جيرمان 18 نقطة

12- مونبلييه 7 نقاط

مشوار باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي حتى الآن:-