موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني يوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني، يصطدم فريق بوروسيا دورتموند بضيفه فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الألماني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ:-

سوف تُقام مباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ:-

سوف تكون مباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الألماني، على أن يتم نقل مباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 5 المشفرة بصوت المعلق محمد فوزي.

أخر تحضيرات بوروسيا دورتموند لمباراته أمام بوروسيا مونشنغلادباخ:-

سيدخل فريق بوروسيا دورتموند المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي الواعد بيتر بوش عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي يُحققها منذ إنطلاقة الموسم الحالي، والتي جعلته بالتالي يتربع على عرش صدارة ترتيب الدوري الألماني حتى الآن.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق بوروسيا دورتموند ليس في مأمن كبير من الملاحقين، وخاصة من حامل اللقب في أخر 5 مواسم فريق بايرن ميونخ والذي يبتعد عنه بفارق نقطة واحدة فقط، مما يجعل الصراع على صدارة البوندسليغا مشتعلاً للغاية بين الغريمين وهو الأمر الذي يصب بكل تأكيد في مصلحة الكرة الألمانية والتي غابت أنديتها عن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 2013 م بعكس الحالة الرائعة التي تمر بها المنتخبات الألمانية بكل درجاتها منذ عام 2014 م على صعيد المحافل العالمية.

ترتيب بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني:-

1- بوروسيا دورتموند 13 نقطة

7- بوروسيا مونشنغلادباخ 8 نقاط

مشوار بوروسيا دورتموند في البوندسليغا حتى الآن:-