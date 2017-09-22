موعد مباراة يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي يوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي، يصطدم حامل اللقب في أخر 6 مواسم فريق يوفنتوس بضيفه فريق تورينو في ديربي مدينة تورينو يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب أليانز، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة يوفنتوس وتورينو:-

سوف تُقام مباراة يوفنتوس وتورينو يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب أليانز بمدينة تورينو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وتورينو:-

سوف تكون مباراة يوفنتوس وتورينو منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإيطالي، على أن يتم نقل مباراة يوفنتوس وتورينو تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 4 المشفرة بصوت المعلق رؤوف خليف.

أخر تحضيرات يوفنتوس لمباراته أمام تورينو:-

سيدخل فريق يوفنتوس موقعة الديربي تحت قيادة مدربه الإيطالي ماسيمليانو أليغري باحثاً عن تحقيق إنتصاره السادس على التوالي في مشواره في الكالتشيو في الموسم الحالي، وذلك في إطار سعيه للحفاظ على لقبه بطلاً للمسابقة للموسم السابع على التوالي في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق يوفنتوس يُدرك جيداً أن ذلك الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق، وخاصة في ظل المنافسة الشرسة التي يجدها سيد إيطاليا في الموسم الحالي من جانب بقية كبار إيطاليا، حيث يُنافس الجميع بقوة هذا الموسم من أجل هدف واحد فقط لا غير وهو إسقاط فريق يوفتتوس من على عرشه بطلاً لإيطاليا.

وبالرغم من التغييرات الطفيفة التي حصلت في تشكيلة فريق يوفنتوس خاصة من الناحية الدفاعية بعد رحيل وزير دفاعه ليوناردو بونوتشي والبرازيلي المخضرم داني ألفيس، إلا أن فريق السيدة العجوز يبدو في أفضل حالاته ومستعداً بشكل جيد لحصد الألقاب مع نهاية الموسم.

ترتيب يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي:-

2- يوفنتوس 15 نقطة

5- تورينو 11 نقطة

مشوار يوفنتوس في الدوري الإيطالي حتى الآن:-