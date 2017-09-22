موعد مباراة أتليتكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني يوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أتليتكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني، يصطدم فريق أتليتكو مدريد بضيفه فريق إشبيلية في مباراة نارية من العيار الثقيل يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة أتليتكو مدريد وإشبيلية:-

سوف تُقام مباراة أتليتكو مدريد وإشبيلية يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد وإشبيلية:-

سوف تكون مباراة أتليتكو مدريد وإشبيلية منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإسباني، على أن يتم نقل مباراة أتليتكو مدريد وإشبيلية تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة بصوت المعلق سوار الذهب.

أخر تحضيرات أتليتكو مدريد وإشبيلية للمباراة:-

سيدخل فريق أتليتكو مدريد المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وذلك من أجل مواصلة مطاردة المتصدر فريق برشلونة وخاصة وأن الفارق بينهما هو 4 نقاط فقط.

ولعل ما سيُزيد من إثارة هذه المباراة أكثر أن فريق إشبيلية يتواجد حالياً في وصافة ترتيب الليغا، وكل ما يفصله عن الصدارة نقطتين فقط لا غير وذلك بسبب المستويات المميزة التي يُقدمها الفريق الأندلسي منذ مطلع الموسم الحالي.

ويُعد الموسم الحالي مثالياً للغاية بالنسبة لفريق إشبيلية مثله مثل فريق أتليتكو مدريد، حيث لم يتعرض أي منهما إلي أي هزيمة على الإطلاق حتى الآن وبالتالي فإن المواجهة سوف تكون في غاية الإثارة والصعوبة على الطرفين، ومن المقرر أن يغيب عن فريق الأتليتي متوسط ميدانه أغوستو فيرنانديز وفي المقابل سيغيب عن صفوف فريق إشبيلية جناحه نوليتو.

ترتيب أتليتكو مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني:-

2- إشبيلية 13 نقطة

3- أتليتكو مدريد 11 نقطة

مشوار أتليتكو مدريد في الليغا حتى الآن:-

جيرونا 2-2 أتليتكو مدريد

لاس بالماس 1-5 أتليتكو مدريد

فالنسيا 0-0 أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد 1-0 ملقا

أتليتك بيلباو 1-2 أتليتكو مدريد

مشوار إشبيلية في الليغا حتى الآن:-