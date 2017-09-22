موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني يوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، يحل حامل اللقب في الموسم الماضي فريق ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس:-

سوف تُقام مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس:-

سوف تكون مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإسباني، على أن يتم نقل مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة بصوت المعلق حفيظ دراجي.

أخر تحضيرات ريال مدريد لمباراته أمام ديبورتيفو ألافيس:-

سيدخل الفريق الملكي المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة الآخيرة التي تعرض لها الميرنغي في الجولة الماضية من عمر الليغا وتحديداً في يوم الأربعاء الماضي، والتي جائت على يد ضيفه فريق ريال بيتيس في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجماهير المدريدية تثق كثيراً في قدرة فريقها على إستعادة عافيته بشكل سريع للغاية والعودة من جديد إلي سكة الإنتصارات، ولعل أبرز دليل على ذلك أن الفريق الملكي قد نجح في حصد لقبين مع إنطلاقة الموسم الحالي وهما لقب كأس السوبر الأوروبي ولقب كأس السوبر الإسباني.

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس:-

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – مارسيلو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو – توني كروس – لوكا مودريتش – ماركو أسينسيو

كريستيانو رونالدو – غاريث بيل

ترتيب ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني:-

8- ريال مدريد 8 نقاط

19- ديبورتيفو ألافيس ليس لديه أي نقطة على الإطلاق حتى الآن

مشوار ريال مدريد في الليغا حتى الآن:-