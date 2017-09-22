موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني يوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني، يحل فريق برشلونة ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره الصاعد حديثاً إلي أضواء الليغا الإسبانية فريق جيرونا يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب مونتيليفي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة برشلونة وجيرونا:-

سوف تُقام مباراة برشلونة وجيرونا يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب مونتيليفي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا:-

سوف تكون مباراة برشلونة وجيرونا منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإسباني، على أن يتم نقل مباراة برشلونة وجيرونا تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة بصوت المعلق يوسف سيف.

أخر تحضيرات برشلونة لمباراته أمام جيرونا:-

سيدخل فريق برشلونة المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني إرنيستو فالفيردي عازماً على تحقيق إنتصاره السادس على التوالي في مشواره في الليغا في الموسم الحالي، وذلك من أجل الإستمرار منفرداً بصدارة ترتيب الليغا الإسبانية حتى إشعار أخر، وذلك في إطار سعيه لإستعادة اللقب الذي إنتزعه منه غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في الموسم الماضي.

وعلى الرغم من إصابة نجمه الواعد الجديد الفرنسي عثماني ديمبيلي في الأسبوع الماضي، إلا أن إعتماد الفريق الكتالوني سيكون كما هو معتاد دائماً في السنوات الماضية على نجمه الأول البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي يتألق أسبوعياً مع فريقه الكتالوني سواء بأهدافه الغزيرة والرائعة أو من خلال صناعة الأهداف والمساهمة في تحقيق الإنتصارات المتتالية.

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة أمام جيرونا:-

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – صامويل أومتيتي – جوردي ألبا

خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – أندريس إنييستا

خط الهجوم: لويس سواريز – دينيس سواريز – ليونيل ميسي

ترتيب برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني:-

1- برشلونة 15 نقطة

15- جيرونا 5 نقاط

مشوار برشلونة في الليغا حتى الآن:-