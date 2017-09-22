موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 23-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والترجي الرياضي في دوري أبطال أفريقيا، يصطدم فريق الترجي الرياضي التونسي بضيفه الثقيل فريق الأهلي المصري في مباراة نارية من العيار الثقيل يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة رادس في تونس، وذلك في إطار إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.

موعد مباراة الأهلي والترجي:-

سوف تُقام مباراة الأهلي والترجي يوم السبت الموافق ليوم 23 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة رادس بتونس، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي:-

سوف تكون مباراة الأهلي والترجي منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أن يتم نقل مباراة الأهلي والترجي تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 1 المشفرة بصوت المعلق محمد بركات.

أخر تحضيرات الأهلي والترجي للمباراة:-

سيدخل فريق الأهلي المواجهة تحت قيادة مدربه حسام البدري عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل ضمان مقعده في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا وخاصة بعدما إنتهت موقعة الذهاب بين الطرفين على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية.

أما على الجانب الآخر فيكفي فريق الترجي الرياضي تحت قيادة مدربه التونسي المخضرم فوزي البنزرتي الخروج بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف من المباراة، وذلك حتى يضمن تواجده في المربع الذهبي من عمر المسابقة بفضل الأهداف التي سجلها خارج أرضه، وربما ما يُعطي فريق الترجي أفضلية كبيرة في هذه المباراة هو أنه سيخوض المواجهة وسط جماهيره الغفيرة والتي من شأنها أن تُساعده كثيراً على تخطي عقبة سيد أفريقيا.

حظوظ الأهلي في التأهل إلي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا:-

يحتاج فريق الأهلي إلي تحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلي المربع الذهبي

يحتاج المارد الأحمر إلي التعادل بهدفين لمثلهما حتى تذهب المباراة إلي الأوقات الإضافية ومن ثم إلي ركلات الترجيح

يحتاج المادر الأحمر إلي التعادل بأي نتيجة أعلي من هدفين لمثلهما حتى يضمن تأهله بفضل الأهداف خارج أرضه

حظوظ الترجي في التأهل إلي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا:-

يحتاج الترجي إلي الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلي المربع الذهبي

يحتاج الترجي إلي التعادل سلبياً بدون أهداف أو التعادل بهدف لمثله حتى يضمن تواجده في نصف النهائي

يحتاج الترجي إلي التعادل بهدفين لمثلهما حتى تذهب المباراة إلي الأوقات الإضافية ومن ثم إلي ركلات الترجيح

قائمة الأهلي لمباراته أمام الترجي:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة – سعد الدين سمير – محمد نجيب – صبري رحيل – علي معلول – حسين السيد

خط الوسط: هشام محمد – حسام عاشور – عمرو السولية – صالح جمعة – ميدو جابر – مؤمن زكريا – أحمد الشيخ – كريم نيدفيد – عبد الله السعيد – أحمد حمودي – وليد سليمان

خط الهجوم: جونيور أجايي – وليد أزارو – عماد متعب

التشكيلة المتوقعة للمارد الأحمر في مباراته أمام الترجي:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – سعد الدين سمير – علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – عبد الله السعيد – وليد سليمان – صالح جمعة

خط الهجوم: وليد أزارو

مشوار الأهلي في دور المجموعات:-

الأهلي 0-0 زاناكو

القطن 0-2 الأهلي

الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي

الوداد البيضاوي 2-0 الأهلي

زاناكو 0-0 الأهلي

الأهلي 3-1 القطن

مشوار الترجي في دور المجموعات:-

الترجي الرياضي 3-1 فيتا كلوب

سانت جورج 0-0 الترجي الرياضي

صن داونز 1-2 الترجي الرياضي

الترجي الرياضي 0-0 صن داونز

فيتا كلوب 2-2 الترجي الرياضي

الترجي الرياضي 4-0 سانت جورج

جماهير الأهلي تُساند فريقها في مرانه الآخير على ملعب التتش قبل السفر إلي تونس:-

رحلة المارد الأحمر من القاهرة حتى وصوله إلي تونس لمواجهة الترجي:-